Marco Antonio, de repartidor de Correos de México a abogado; no piensa dejar el trabajo postal

De cartero a abogado. Ése ha sido el tránsito de Marco Antonio Domínguez Pucheta, quien combina las 2 actividades y no piensa dejar el trabajo postal

Con 20 años de servicio en el Servicio Postal Mexicano en la ciudad de Veracruz sigue en la entrega de mensajería aunque ya es abogado.

En sus inicios hacía la entrega a pie porque era en cercanías del Correo.

Existen varios niveles de carteros: cartero técnico, cartero especializado y el cartero normal, el nivel 12, nivel 13 y nivel 14 que es el especializado, explica.

"Ya después de cierto tiempo, por escalafón nos dan niveles y yo soy nivel 14. Cuando yo ingresé en el servicio me tocó caminando; yo tengo 20 años, voy para 21 años de servicio y me tocó caminando y todavía me tocaron las bicicletas que les llamaban las 'bolilleras', las grandotas y las valijas y era muy cansado", recuerda.

Hoy en día reparten muy pocas cartas; lo que más se maneja hoy en día son estados de cuenta de los bancos.

"Anteriormente llegaban las cartas de amor, pero ahorita ya no. Sin embargo ahorita ya hay clientes que siguen mandando su carta ordinaria, con su timbre. Nosotros somos la mensajería con mayor cobertura a nivel nacional", señala.

Se dice afortunado porque el trabajo de cartero le ha dado satisfacciones.

"Este oficio es muy bonito, a mí me ha dado muchas oportunidades: independientemente de que yo soy cartero, con mucho orgullo, también soy abogado; el Correo me permitió pagar mi carrera, en las tardes ejerzo.

"Entonces no tengo nada que reprochar, al contrario, agradecerle por las oportunidades que se me han dado", recalca.

/ct