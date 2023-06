'Manzanita', exrey del Carnaval de Veracruz, listo para edición 2023

A 75 años de existencia, José Manuel Culell Meza, más conocido como ´Manzanita´, se dice listo para participar en la edición del año 2023, y no puede evitar recordar aquellas fiestas de hace medio siglo en el Veracruz de los años 70.

"En 1973 fui ´princeso´ del Carnaval de Veracruz; en el 2021 fui Rey del Carnaval, en la pandemia del Covid-19. Llevo 50 años de participar, empecé a los 25 años y ahora tengo 75 años de edad, bien vividos", señala con satisfacción.

Y aunque no está muy de acuerdo con la frase de que todo tiempo pasado fue mejor, admite que en muchos aspectos los carnavales de antes dejaban más huella que los actuales, y la población los consideraba más auténticos, más de los veracruzanos.

"Hay mucha diferencia cuando yo salí por primera vez y los que se hacen ahora, pero son las cosas como va el tiempo, como se va renovando todo; yo no le pongo peros a nada, yo participo, me divierto y divierto a la gente", señala con satisfacción.

No obstante, rememora los ambientes que se vivían en torno a la fiesta de los jarochos, cuando se realizaban bailes de antología en salones y otros espacios ya desaparecidos o que ya nada tienen que ver con sus mejores tiempos de gloria carnestolenda, sobre todo por los músicos y cantantes que visitaban a Veracruz y que marcaron toda una época.

"En 1965, donde está el Parque Ecológico en la avenida 20 de Noviembre, ahí era el Parque Deportivo Veracruzano. Ahí premiaban a las comparsas, ahí tocó Óscar de León y también Héctor Lavoe, pura salsa. Hoy en día ya no quedan casi grupos de esa estatura musical, sólo muy contados.

"Ya no hay, ya casi no, ya es diferente. Suena a veces la Sonora Santanera, y Óscar de León también, pero ya queda muy poco de aquellos ambientazos cuando Veracruz no era tan grande como ahora", señala Culell Meza.

Hoy, a sus 75 años de edad, "bien vividos", como presume sonriente,´ Manzanita´ se dice con la energía para seguir participando en las fiestas carnestolendas y subir al carro alegórico de los Exreyes del Carnaval -si lo pone el comité organizador- para compartir esos momentos con los veracruzanos y los visitantes que vendrán dentro de menos de un mes.

"Yo seguiré participando hasta donde Dios diga, voy a salir en el carro de los exreyes y a lo mejor salgo en otro carro. Ahí voy a celebrar mis 50 años de carnaval. Me siento feliz", señala emocionado.

Al paso de los años varios exreyes han fallecido por diversas causas, generalmente por motivos de salud.

REY EN PANDEMIA

José Manuel, ´Manzanita´, se dice bendecido porque en medio de una crisis sanitaria mundial la vida le permitió llevar la corona en un carnaval sui géneris en el año 2021.

Fue un carnaval virtual porque no se realizó en las calles ni en salones, pues debido a la restricción sanitaria por el Covid-19 no podía haber actos multitudinarios, cuando en todo el mundo, incluido México, repuntaban los contagios y defunciones.

Y aunque a los adultos mayores se les consideraba población en muy alto riesgo, José Manuel Culell es un sobreviviente que para su fortuna, no pasó por ese trago amargo que enlutó a miles de familias y hoy está listo para el Carnaval de Veracruz 2023, ya muy cercano al de los 100 años.

