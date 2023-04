Quieran o no voy a aparecer en la encuesta de Morena en Veracruz: Huerta

Durante la entrega de tarjetas del Bienestar a personas mayores de 65 años en el auditorio Tamsa del municipio de Boca del Río, el delegado del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se descartó como posible "corcholata" del partido Morena.

Entrevistado posterior al evento, el delegado expresó que no sería una "corcholata" para las elecciones del 2024 asegurando que ahorita él es más que eso.

"No, yo estoy más que eso, estoy más allá de eso. Lo único que he dicho es que quieran o no voy a aparecer en la encuesta porque la gente ve, la gente observa y el pueblo es el que va a decidir"

"Hay algunos que piensan que son los mesías, pero no, ya pasó la Semana Santa, hoy se acaba y todos somos seres humanos", puntualizó.

Respecto a las visitas de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Rocío Nahle al sur de estado, Manuel Huerta mencionó que le da gusto que hayan hecho esas visitas, pues son personas de criterio, aunque enfatizó que no está de acuerdo en las viejas prácticas del aparato de estado.

"En lo que no estamos de acuerdo es cuando se regresa a las viejas prácticas, ustedes saben, lo que es la cargada, el que lleguen todos vestidos del mismo color como si fueran uniformados, que se presione a la gente que vaya.

"La gente está viendo, yo soy muy respetuoso, que bueno que viene Claudia, que viene Adán, son gente de criterio, la misma Rocío deben de saber lo que está pasando, ni modo que no vean, ya si no quieren decir nada, ahí ustedes opinaran", expresó.

Insistió en que la democracia es el tributo más importante que va a dejar el legado de la Cuarta Transformación.

Foto: Miguel Cabrera.

/ct