Maestros jubilados exigen saneo del IPE; temen que no haya para pagarles

Si el gobierno estatal no sanea las finanzas por un faltante de al menos 20 mil millones de pesos por préstamos no recuperados, en el corto plazo no habrá dinero para pagar al personal activo ni al jubilado, entre el que figura el jubilado, y habría movilizaciones para reclamarlo, advirtió Rodolfo Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz, A.C.

Recordó que ese consejo fue el primero en presentar una denuncia penal contra el consejo directivo del IPE por 4 delitos que afectaron a la reserva técnica del IPE, pero a 7 años de eso no se ha hecho justicia ni concluido la judicialización de la carpeta y no se puede reparar el daño a la reserva técnica de ese instituto, que es superior a 20 mil millones de pesos.

En cuanto a la falta de acciones penales dijo que la Fiscalía Anticorrupción que tomó el caso no ha dado resultados ni en los gobiernos priistas, ni en el panista de 2 años ni en el morenista actual, pues no han hecho las averiguaciones correctamente.

Añadió que en enero del año 2022 la Fiscalía fue citada junto con ellos a Pacho Viejo y que el juez emplazó al fiscal a conseguir nuevos peritos, entregar conclusiones en 90 días hábiles, cosa que no se ha cumplido.

El representante de jubilados del magisterio resaltó que no existen soportes bancarios de los supuestos depósitos bancarios por cantidades millonarias.

Añadió que el 13 de diciembre de 2022 el fiscal Anticorrupción acudió de nuevo ante el juez de control y pidió más días, pues dijo que aún no le rendían cuentas ni el IPE ni la Secretaría de Finanzas y Planeación, y ya van 270 días hábiles perdidos, un año y cuarto perdido, porque no se ha esclarecido nada.

"Nosotros lo que queremos es que ya se judicialice la carpeta, que ya concluyan y digan 'el IPE se manejó bien' o 'se manejó mal': que declaren culpables o que absuelvan.

"Pero ahí está el problema: nuestro gobierno no quiere, porque la Fiscalía depende del gobernador, no quiere enfrentar ni decir que hay culpabilidad, porque va a lastimar y no quiere lastimar a los representantes sindicales del consejo directivo y a los funcionarios públicos que han estado ahí", señaló Suárez Castellanos.

Alertó que las familias de los 32 mil jubilados afectados y de los futuros afectados activos le vamos a promover un costo político en el voto al partido que está gobernando en la entidad.

MOVILIZACIONES

Rodolfo Suárez destacó que del año 2007 al 2014 hay préstamos económicos al 18 por ciento.

Dijo que la Secretaría de Finanzas y Planeación le cobraba ese dinero a los trabajadores vía cheque y les cobraba intereses, pero nunca se devolvió a la reserva técnica del IPE.

Admitió que la titular del IPE, Daniela Griego Ceballos, llevó a más del 100 por ciento la reserva técnica de esa institución estatal, pero la pregunta es para cuánto le alcanza esa reserva. Y la respuesta es para 3 meses.

"Nos puede pagar (el IPE) 3 meses nada más, no tiene para más, y sin pagarle al personal; entonces no hay bonanza, es un dato que se está manipulando para vender la apariencia de una bonanza y un triunfo que no es real", recalcó Suárez Castellanos.

Dijo que al iniciar esta administración estatal recibió 870 mil millones de pesos y ya los duplicó, pero no alcanza porque la nómina mensual de jubilados absorbe poco más de 600 mil millones de pesos y que sólo alcanza para 3 meses. Además habría movilizaciones como en años recientes.

