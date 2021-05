Alberto Vázquez fue sacado a la fuerza de su domicilio ubicado en Lomas de Río Medio 4 la madrugada de este domingo 9 de mayo, presuntamente por policías, según relató su esposa Yareli Tolentino Sánchez.

"En la madrugada, como a la 1:40, mientras estábamos durmiendo, la policía se llevó a mi marido. Rompieron la puerta y entraron tirando todo, golpearon a mis hijos y a mí, se llevaron cosas de valor".

Comentó que además de ser golpeados tanto a ella como a sus hijos los obligaron a taparse la cara para que no pudieran identificar a los uniformados.

"A mis hijos los vendaron y me obligaron a taparme la cara para que no los reconociera, pero estoy segura que el Delegado de la Policía iba ahí, él ya anteriormente había ido a la casa porque somos comerciantes de carne, se llevaron la camioneta y mis identificaciones; responsabilizo a la policía si algo le pasa a mi marido", señaló Yareli.

Señaló que teme que la vida de su esposo esté en riesgo, además de que padece de problemas cardíacos y requiere de medicación diaria.

Comentó que tras los violentos hechos solicitó el apoyo de la Policía, sin embargo, cuando llegaron al domicilio y tras explicarle lo sucedido, ellos se retiraron sin brindarle apoyo alguno.

Le impiden denunciar

Posteriormente acudió a interponer la denuncia correspondiente, pero no le permitieron el paso al juzgado, comentó que ni siquiera le explicaron la razón de la detención de Alberto, mucho menos a dónde lo trasladaron.

"No me dejaron poner la denuncia, me sacaron, cerraron aquí, nada más nos miran y se ríen, se burlan del dolor que estamos sintiendo (...) no me dan ni siquiera una razón del porqué lo sacaron, no llevaban ninguna orden, no tenía ninguna denuncia y si hubiera tampoco me lo quieren decir", detalló.

Reclaman justicia

Por estos motivos familiares y conocidos de Alberto Vázquez protestaron a las afueras del Centro Integral de Justicia a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Durante la manifestación, la madre de la víctima, envuelta en llanto suplicó de rodillas por información del paradero de su hijo a los elementos de la Fuerza Civil y policías estatales que resguardaban el lugar.

Cabe señalar que la familia se dedica a la crianza y venta de carne de cerdo y borrego.

Finalmente Yareli Tolentino y familiares de la víctima solicitaron que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez intervenga en el caso, pues reiteraron que ellos son personas de bien que se dedican al comercio de carne para eventos.