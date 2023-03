Los programas sociales son sagrados: Manuel Huerta

El delegado de los programas del Bienestar, Manuel Huerta, aclaró que no se obliga a nadie a acudir el próximo 18 de marzo, fecha en que se conmemora el Día de la Expropiación Petrolera, a la marcha que se realizará en la ciudad de México, y aseguró que los programas sociales con benditos.

"No habrá condicionamiento a los ciudadanos, los programas sociales son benditos y a las pruebas me remito, que alguien documente, presente una prueba donde ocurre eso, quienes lo han intentado, se encuentran en los tribunales, y sin meter casi las manos, solitos los tribunales dicen que no hay materia, que son infamias, son cosas que no están en nuestras convicciones", afirmó.

Agregó que nadie puede estar esclavizado, solamente los que son de mente débil no denuncian. "Nosotros nunca le hemos coartado la libertad a nadie y nunca lo haremos. Yo sí creo que la justicia triunfa como triunfó con la soberanía energética", afirmó.

Aclaró que él sí asistirá a esta celebración cívica e hizo una invitación a la ciudadanía a que participen, de los festejos por el 85 aniversario de esta gesta heroica.

"Yo hago un llamado a todo el pueblo de Veracruz a que acudan, no se cumplen 85 años de una gesta heroica cualquier día y menos cuando estamos logrando la soberanía energética, eso lo vemos todos los días, a partir de que llegó nuestro gobierno y sin echarnos muchas flores, no hay gasolinazo, no hay aumento en el gas, al contrario, y esto ha ayudado mucho a que no se dispare como en otros países la carestía, incluyendo los norteamericanos", manifestó.

Subrayó que esta autonomía energética esta para un largo plazo en el país. "Acaba de llegar el ministro de la OPEP, vienen a ver a cómo se le hace con una cultura patriótica del presidente que va orientado siempre a que el petróleo, como bien lo dijo el general Lázaro Cárdenas, es de los mexicanos, no es de los extranjeros", compartió.

Finalmente dijo que hoy hay una política de soberanía energética que hay que celebrarlo. "Nos vamos a reunir en el zócalo el día 18 a las 5 de la tarde, si voy a ir, sé que van a ir muchos ciudadanos porque he estado caminando y sé que se están organizando para ir con mucha alegría y entusiasmo", concluyó.