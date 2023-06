Llevan 4 años sufriendo de falta de agua en el fraccionamiento Reforma de Veracruz

Vecinos del fraccionamiento Reforma en el municipio de Veracruz, denunciaron que desde hace un mes no cuentan con el suministro del vital líquido de manera completa, lo cual ya ha causado estragos en algunas viviendas de la zona.

Son al menos 6 manzanas las afectadas con la falta de agua, ya que a decir de los vecinos, grupo MAS les informa que es por vivir en zona alta que no llegue la presión en totalidad.

"La operadora que me contesta me dice que es porque vivimos en loma y que el agua no tiene presión, por eso no nos llega", comentó Ana Molina, vecina del fraccionamiento.

Llevan una semana completa con el corte total del agua potable, sin que autoridades de grupo MAS les de una solución al problema.

Aseguran que han tenido que comprar hasta 10 garrafones de agua para realizar las actividades primarias, ya que las pipas que llegan luego no quieren abastecer a todas las casas.

"Estamos desesperados ya, es un gasto excesivo el estar comprando galones de agua que cuestan 49 pesos para estar nada más con las necesidades más indispensables", expresó Ana Molina.

Mencionan que temen la proliferación de moscas y enfermedades debido a la acumulación de trastes sucios y ropa, ya que la poca agua la ocupan para el aseo personal.

Así mismo comentaron que hay personas de la tercera edad que está enfermas, las cuales necesitan de un aseo diario, lo que es imposible en ocasiones.

Señalan que desde hace cuatro años, en temporada de estiaje, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) corta el agua potable que les llega al fraccionamiento, argumentando que no cuentan con el suficiente líquido en los tanques de abastecimiento.

Acusan que la agrupación les había prometido un abastecimiento de agua en periodos largos para su utilización en temporada de estiaje todos los días, sin embargo, esto no fue así, ya que hasta la fecha padecen del vital líquido por largas horas.

"Nos prometieron un abastecimiento de siete de la noche a cinco de la mañana, todos los días en épocas de estiaje, y no cumplieron porque no hay nada", detallaron.

"Esta vez se ha hecho más agudo porque dicen que no va a haber agua hasta que llueva, lo que nos llama la atención es que al rededor de estás manzanas, si hay agua", indicaron.

Denuncian que el recibo cada vez incrementa más de precio, llegando hasta los mil 500 pesos mensuales, siendo que el servicio es pésimo para el fraccionamiento.

"Gran número de los que vivimos aquí en el Reforma pagamos mil 500 pesos mensuales; hace cinco años se pagaban 800 mensuales", expresó otra de las vecinas afectadas.

Además de la falta de agua en el fraccionamiento, vecinos señalaron que las infraestructuras en las tuberías ya es obsoleta, pues diariamente se registran fugas en diferentes calles de la zona.

Exhortan al Ayuntamiento de Veracruz el tener mayor injerencia en esta problemática, así como la intervención del congreso local para quitar la concesión del vital líquido al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento en su totalidad y salgan de Veracruz.

/ct