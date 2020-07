Lleno de hospitales en Veracruz impide salir del semáforo rojo: Maryjose

El municipio de Veracruz difícilmente saldrá de semáforo rojo en la emergencia sanitaria de coronavirus, pues sus hospitales reciben a pacientes no solo de Boca Del Río sino de toda la región, consideró la diputada local del PAN, María Josefina Gamboa Torales.

Recordó que la atención hospitalaria es uno de los factores que influyen para categorizar a la ciudad respecto al COVID y al tener un importante número de nosocomios seguirá atendiendo enfermos del virus.





Lamento que la actividad económica se mantenga detenida en el municipio porteño por lo que exhortó a canalizarle recursos.

"Le ponen a Veracruz que es el municipio con mayor número de casos de COVID pero Boca Del Río no tiene hospitales que atiendan COVID, Tlalixcoyan tampoco, Alvarado tampoco, Ignacio de la Llave Tampoco. A Veracruz llega un montón de gente de 15 o 20 municipios entonces quedan registrados aquí".

Insistió en que el Gobierno del Estado debe canalizar mayor cantidad de recursos al municipio porteño por ser el que encabeza la lista de contagios de COVID-19 en la entidad.

"Te ponen el semáforo de acuerdo al número de camas y Boca Del Río podría ya estar en verde, no hay camas y no hay nadie que atienda COVID entonces los municipios que no atiendan a estos pacientes".

Recordó que el Congreso etiquetó recursos en su momento y el estado dispone de 4 mil 200 millones de pesos para atender la pandemia.

Confío en que se ejerza el presupuesto de la manera adecuada para que el Estado logre salir adelante ante la emergencia sanitaria y la gran cantidad de contagios que se han estado presentando en distintos municipios.