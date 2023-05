Llena de basura, llantas y muebles; así lucen lagunas de El Coyol en Veracruz

Mis queridos cuadernos de rayas y dobles rayas, aquí está su Justiciero, ahora con uno de los reportes que más me sacan de mis casillas, pues hay que ser, pero no tanto... ¿Cómo es posible, que algunos no entiendan que las lagunas, ríos y mares son vitales para todos? En lugar de echar un zarpazo de tigre a las áreas aledañas a las lagunas, como la Laguna D o la Laguna del Encanto, ambas en el Coyol, le tiran basura, llantas, muebles y todo lo que les estorbe y por evitarse la molestia de llevarlo a las recicladoras, pues se les hace fácil tirarlos ahí, en las lagunas.

Ahí les hago la recomendación a la flota que vive a los alrededores, como los compas de la Rosa Borunda, Laguna Real, Lomas del Coyol, Condominios del Coyol, Magisterio, Palmas del Coyol y todo lo que temine en "ol", jejeje que se vea el apoyo a su amigo el Justiciero y que no agarren de basurero un área que debemos cuidar.

Acuérdense compas, que cuando el hambre aprieta, las lagunas bien que sacan de apuro, pues, a pesar de todo, todavía hay vida, aún se puede pescar algún pescadillo, entonces estos lugares se deberían considerar santuarios y cuidarlos mucho más.

Además, también llegan aves, de muchos tipos, los patos abundan por esa zona, eso me dijeron, pero la verdad es que ya no la chiflen que es cantada, mis compas, y pónganse las pilas, ya no hagan estas cochinadas, luego todo se lo encaraman a las autoridades, que no limpian, sí es verdad que no le echan muchas ganitas, pero también no hay que barrer tanto para mantener la casa limpia, eso me dice mi jefecita, porque aún tengo mamá, aunque no parezca.

Ahí se ven mis compas, les encargo las lagunas de la ciudad, porque en todos lados es el mismo problema, las agarran de basurero, ya párenle, y no dejen de enviarnos sus reportes a la línea justiciera.

Fotos: Josefina Lugo | IMAGEN DE VERACRUZ

/lmr