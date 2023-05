Feminicidio de Liz conmociona a Medellín; la joven veía por sus hijos, su abuela y su tío

En una humilde casa de la localidad de El Moralillo del municipio de Medellín de Bravo, Jacinta Álvarez Cabrera, de 85 años, acomoda sobre una mesa de plástico cubierta con un mantel blanco dos veladoras, un cuadro de la Virgen de Guadalupe y dos fotos de su nieta Lizbeth Vargas Barrios, quien fue encontrada asesinada el pasado lunes 15 de mayo.

Lizbeth Vargas Barrios, de 25 años, era conocida en las diferentes colonias y fraccionamientos de Medellín de Bravo por la venta de postres, especialmente de fresas con crema. Su muerte causó consternación e indignación en el municipio. Por redes sociales se invita a la sociedad a brindar apoyo a sus abuela e hijos dado a que son de escasos recursos.

A Liz la recuerda su abuela como una joven muy lista y trabajadora, pues aseguró que siempre buscaba generar dinero vendiendo postres para brindarle comida a ella, a su tío con discapacidad visual y a sus hijos de 2 y 4 años.

"Ella creció conmigo. Su mamá apenas tiene un año que acaba de fallecer de los riñones y ahora mi nietecita. Ella siempre fue una chamaca muy responsable buscaba qué darnos para comer."

La última vez que Jacinta vio a Lizbeth con vida fue el 2 de mayo, ese día le dijo que saldría hacia El Tejar, una de las localidades más grandes del municipio de Medellín, para comprar insumos para su venta.

Fue entonces que se subió a la moto con su entonces pareja sentimental y papá de uno de sus hijos, Leonardo N, de entre 50 y 55 años, quien se encuentra detenido y es señalado como presunto responsable de su feminicidio.

Caso Liz, la punta de la madeja

El feminicidio de Liz no es un caso aislado se violencia en contra de las mujeres, se suma a la alta incidencia de asesinatos en contra de mujeres por razón de género y que mantiene al estado de Veracruz en los primeros lugares nacionales desde hace 10 años.

Veracruz ocupa el segundo lugar nacional con más feminicidios registrados de enero a abril del presente año, de acuerdo con el último informe de Incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con el documento, que reúne datos aportados por las fiscalías estatales del 1 de enero al 30 de abril de 2023, se registraron 281 feminicidios en el país. Marzo fue el mes con más casos, con 76 carpetas de investigación iniciadas por este delito.

Con 23 casos de feminicidio, la entidad veracruzana ocupa el segundo lugar, solo por debajo del Estado de México que registra 36 casos, Nuevo León y Oaxaca tienen 22 casos, respectivamente.

A nivel local, marzo fue el mes con más carpetas por feminicidio abiertas, con ocho, de acuerdo con las cifras oficiales.

Si bien el último informe de incidencia delictiva que se publica mensualmente, muestra al estado de Veracruz en segundo lugar con más carpetas de investigación por feminicidio en el primer cuatrimestre del año, en el histórico de la entidad, en los últimos tres años muestra un descenso en este delito.

En lo que va de la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez y el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, fue este último el que más casos de acumuló. Miguel Ángel Yunes Linares asumió la gubernatura de Veracruz el 01 de diciembre de 2016, ese mes se reportaron 47 casos en el país, de los cuales seis fueron en Veracruz.

De enero a diciembre de 2017, en el país se iniciaron 742 carpetas de investigación; de las cuales en el estado de Veracruz fueron 100, marzo y agosto fueron los meses con más casos, con 12, respectivamente.

En 2018 se registraron 898 casos de feminicidio en el país; este fue el último año del bienio panista, registrándose 86 casos de enero al 30 de noviembre. Abril fue el mes con más casos, con 16.

Administración de Cuitláhuac

Cuitláhuac García asumió el cargo el 01 de diciembre de 2018, ese mes se registraron 15 feminicidios en el estado. En general en el 2018 se abrieron 101 carpetas de investigación por este delito.

De enero a diciembre de 2019, primer año del sexenio de Cuitláhuac García, la autoridad reportó 98 feminicidios, los meses de junio y agosto fueron los de mayor número de casos, con 13, respectivamente. A nivel nacional se registraron 941.

En 2020, año de la pandemia, se reportaron 946 feminicidios de enero a diciembre en el país, de los cuales 73 se registraron en Veracruz; el mes de febrero fue el de mayor número de casos en la entidad, con 10.

Mientras que, en 2021, año conocido como la nueva normalidad, debido a la reactivación económica tras el confinamiento obligado de la pandemia de Covid, en México se registraron 981 feminicidios, de los cuales 68 se reportaron en Veracruz. Febrero fue el mes con más incidencia para el estado, con nueve casos.

En 2022, a nivel nacional se registraron 954 casos, de los cuales 67 fueron en Veracruz; el mes de abril acumuló más casos, con 11, de acuerdo con el informe de Incidencia delictiva del fuero común 2022.

Liz vivía en un entorno de violencia

La abuela de Liz comentó que después de su desaparición el 2 de mayo, Leonardo llegaba a la casa donde vivían, justo enfrente a la suya, se notaba desesperado y nervioso.

"Andaba nervioso, desesperado, no dormía y no comía. Esos días después de que no regresó mi nieta, estuvo aquí en la casa donde vivían ellos y andaba que no se soportaba. No podemos saber por qué lo hizo, pobrecita mi niña, era bien trabajadora.

"Todavía se fue a poner una denuncia, según para que apareciera y ya fue que lo agarraron. Yo si me había imaginado que él le había hecho algo y yo ya le había dicho que mejor se fuera porque a mí me hablaba feo", expresó la señora.

Jacinta describe la relación de Lizbeth y Leonardo N como muy complicada, pues constantemente escuchaba peleas y no la dejaba arreglarse. A lo anterior se sumaba el maltrato a su hijo mayor, porque no era hijo de él. Hasta hace unos días, Lizbeth ya lo había corrido de su casa; sin embargo, se negó a irse e incluso le pedía dinero.

"Ya últimamente no se llevaban bien, peleaban muchísimo porque ella vendía bastante y él todavía quería que le diera el dinero. Era hasta agresivo conmigo y con el niño más grandecito de 4 años, porque lo corría de la casa y no quería que se fuera a parar por allá. Yo le dije a mi nietecita que lo corriera y ella le dijo que se fuera y no quiso, dijo que ahí se iba a quedar hasta que pasó esto", expuso.

Tras el feminicidio de Lizbeth, Jacinta está decidida a hacerse también cargo de sus bisnietos de 2 y 4 años, éste último con una discapacidad de habla y oído a consecuencia de una bronquitis.

"Ahora yo me voy a hacer cargo de los dos niños, de por si conmigo se están criando aquí y ya ellos me buscan y el más grande me dice mamá. También tengo un hijo que no ve porque por la diabetes perdió la vista. Necesitamos de todo, hay días que no tenemos nada de comer y yo ando consiguiendo para comprarle aunque sea lechita o sopa a los niños", dijo.

Gobierno superado por feminicidios: Equifonía

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo que fue rebasado por la situación de emergencia que se está atendiendo, reconoció la coordinadora de Equifonía A.C., Adriana Fuentes Manzo, quien subrayó que se debe realizar una revisión constante de los planes de trabajo para poder hacer mejoras a la política pública implementada para atender estas alertas.

Equifonía A.C. es una agrupación feminista que promueve políticas públicas en favor de las mujeres y la equidad de género; además, brinda acompañamiento con litigio estratégico en casos de violencia de género.

Su representante afirmó que la AVGM ha visibilizado la problemática que en su momento no se decía, aunque se tenían registros aislados, esta es que existe una violencia feminicida en el estado y que los diferentes datos y números indican que debe de atenderse desde otra perspectiva.

"El mecanismo de alerta de género, es un mecanismo que se ha quedado corto en el sentido de la urgencia y de la emergencia que se está atendiendo", dijo.

El estado de Veracruz es el único que cuenta con dos alertas de género, la primera declarada en 2016 por violencia feminicida y la segunda declarada en 2017 por agravio comparado. Una tercera alerta se encuentra en proceso por desaparición, la cual analiza un grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Adriana Fuentes, coordinadora de Equifonía, organización que en 2015 solicitó la primer alerta para Veracruz, recordó que en esa solicitud también hizo alusión a algunos temas que tienen que ver con esta tercera, que es el tema de la violencia feminicida con la característica de la desaparición.

"¿Qué es lo que nos dice el mecanismo?, que se debe decretar en un territorio determinado, y entonces lo que ha pasado con el tema de las alertas es que, la atención que se le debe de brindar, no ha sido con la efectividad que se quiere", opinó.

El feminicidio, como el de Lizbeth Vargas Barrios en Medellín, es la manifestación extrema de la violencia en contra de las mujeres, que es privarle de la vida por el hecho de ser mujeres, los factores que la provocan son diversos por lo que para erradicar la violencia feminicida debe ser un trabajo estructural que involucre no solo al Estado, consideró la abogada.

"No solamente toca a un solo sector. Este mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, si bien ha sido reconocido como un mecanismo ejemplo para otras latitudes del mundo, nos da cuenta que es la suma de los diferentes factores que deben de estar trabajando en conjunto".

Trabajo que va desde la prevención, tener capacitados a quién recibe las denuncias, a los sistemas que dan atención a las mujeres de manera especializada, el contar con refugios, contar con centros de justicia, darles atención a las denuncias que se presentan, entre otros.

Sin embargo, en esta búsqueda de acceso a la justicia se encuentran problemas de insuficiencia presupuestal que se visualizan en la falta de personal para dar y brindar la atención que requieren las víctimas.

"En este querer acceder a la justicia, en esta protección, nos encontramos insuficiencia en el presupuesto, en donde muchas veces seguimos escuchando las historias de ´aquí no es la agencia´, no tenemos el suficiente personal para dar y brindar la atención psicológica, para contar con los peritajes médicos, psicológicos y otros tipos de peritajes que nos den justo las herramientas necesarias para poder tener una carpeta que se pueda judicializar en su momento, y entonces poder acceder a la justicia, una reparación integral, de esos otros delitos que se cometen en contra de ellas.

La coordinadora de Equifonía afirmó que hay planes de trabajo, sin embargo, señaló que estos no han sido evaluados constantemente para saber el impacto que tienen.

"Existen sí planes de trabajo, pero esos planes de trabajo no han sido evaluados para saber el impacto y para saber en dónde debe de estar la mejora en esa política pública".

Fuentes Manzo reiteró que para que haya una aplicación correcta en el presupuesto para atender las alertas en el estado y se tengan programas efectivos, se va a obtener mediante una revisión constante de la política pública en general que se está implementando.

Refirió que las rotaciones que se han registrado en Conavim también han dificultado que se puedan tener estas evaluaciones y dictámenes, como la solicitud de la tercera alerta para Veracruz. Aunque acotó, cada poder tiene su autonomía por lo que no los exime de realizar evaluaciones constantes a sus planes de trabajo para la atención de las alertas.

Respecto al Instituto Veracruzano de las Mujeres, el cual ha permanecido en la actual administración de Cuitláhuac García, con una encargada de despacho, afirmó que es necesario que haya una titular, no obstante, consideró se esta atendiendo y lo que más debe priorizarse es la evaluación de la política pública para atender estas alertas.