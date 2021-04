Listo para iniciar campañas políticas candidatos del PES

Candidatos a diputados federales del Partido Encuentro Social se encuentran listos para iniciar la campaña política en busca de lograr la curul en San Lázaro y de iniciar el trabajo legislativo y ante las autoridades locales para que se resuelvan problemas que aquejan a la ciudadanía.

ANDAR DERECHOS

Pablo Caballero Pérez, candidato a legislador por el distrito 12 de Veracruz (también conocido como distrito urbano), ha realizado en el pasado reciente actividades de activismo social para apoyar sobre todo en la capacitación de mujeres para autoempleo, a través de la Fundación CBRO.

También ha apoyado a familias ante problemas como el desabasto de agua, común en esta temporada cuando viene el estiaje, el bajo nivel del río Jamapa y la carencia del líquido en los municipios aledaños a Veracruz.

En entrevista resaltó que el tránsito para lograr el registro como candidato no es fácil para nadie porque se debe cumplir los requisitos del Instituto Nacional Electoral, y una parte que detiene a varios aspirantes es la fiscal, que incluso puede truncar sueños legislativos.

"Me doy cuenta de que el INE sí ha sido muy estricto en el tema de finanzas y que si no cumple uno con eso queda descartado. Los gastos de campaña será lo mismo, cien por ciento fiscalizables, y si no se cumplen también será una causal de ser un obligado solidario o quedar fuera de la contienda", opinó Caballero Pérez.

INSEGURIDAD

Por su parte la ya candidata a diputada federal por el distrito 4 de Veracruz, Lorena Rodríguez Díaz, es una abogada que desde hace años ha enarbolado entre otros temas, el de los parquímetros, ante las quejas de muchos automovilistas quienes acusan abusos del personal de la empresa Zeus Monitoreo Vial.

Ese distrito, también conocido como ´Rural´, incluye a las colonias de la periferia, lo que queda de congregaciones y al municipio de Boca del Río, por lo que algunos políticos lo llaman indebidamente como ´distrito de Boca del Río´, cuando la cabecera es el municipio de Veracruz.

Ella ha señalado reiteradamente a la inseguridad como un problema medular en Veracruz, que entre otras aristas tiene no sólo el aspecto policiaco sino también el sentar las bases para atender los vacíos que persisten, incluso de tipo legal, para que las instancias trabajen sobre bases firmes.

LOS OLVIDADOS

El ingeniero y piloto naval Faustino Suárez Rodríguez, candidato a diputado federal por el distrito 10 de Xalapa, representa al sector marítimo, pues es representante nacional del Frente Nacional de Marinos Mercantes de la Marina Mexicana. Hoy preside la Consultoría de Profesionistas de la Marina Mercante y Puertos, A.C.

Es originario de la ciudad de Xalapa y por su profesión ha pasado gran parte de su vida en actividades relacionadas con el mar, pues es ingeniero, geógrafo, hidrógrafo, Capitán de Marina y Oficial en diferentes embarcaciones de bandera mexicana y extranjera.

Es parte del sector que defiende los intereses de los marinos mercantes dentro y fuera del país, en busca de la igualdad de oportunidades y condiciones laborales para ese sector, y como legislador continuaría ese trabajo más de cerca con las autoridades federales a las que compete dar solución.