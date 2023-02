Licita Semar compra de equipos tecnológicos para nueva aduana del Puerto de Veracruz (+video)

Son mil 650 millones de pesos los que se invierten en la construcción de la nueva aduana del Puerto de Veracruz y la Secretaría de Marina lanzó la licitación para la compra de equipos no intrusivos para la revisión de la mercancía.

En su vista a Imagen de Veracruz, Citlalli Navarro del Rosario, directora general de Planeación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, destacó que será la más moderna de las 50 aduanas del país por lo que se ejerce a través de la recaudación del Derecho de Trámite Aduanero. Incluso el Puerto de Veracruz podría colocarse en primer lugar en movimiento de mercancía y dejar a Manzanillo en segundo.

"La aduana de Veracruz está en su desarrollo tecnológico, en la compra de equipos. A través de la Secretaría de Marina se están comprando equipos de revisión no intrusiva para volver más ágil el despacho aduanero. Las mercancías se revisan con Rayos X, Rayos Gamma, entre otros. El acuerdo con la Organización Mundial de las Aduanas es solo revisar 10 por ciento de las mercancías que ingresan. En este momento están en proceso de licitación de los equipos tecnológicos".

Además, se ejercen 82.3 millones de pesos en el Edificio de la Aduana en Coatzacoalcos; 366.5 millones de pesos en el acceso carretero sur de esa misma región, así como 6.7 millones de pesos en la unidad de protección marítima portuaria de Dos Bocas, Tabasco.

Destacó que la aduana de Veracruz es la más antigua del continente y aprovechando las inversiones que se ejercen en la zona sur- sureste se convertirá en el primer puerto del país para arrebatarle el título a Manzanillo.

"Tenemos todo para convertirnos en el primer puerto del país y arrebatarle a Manzanillo que ha tenido por años esa figura. Podemos retomar el ser el primer puerto de México y del continente. Estos proyectos están ejecutados por la Secretaría de Marina, en el convenio que se hizo cuando se crea el fideicomiso se tomó la decisión que para las aduanas marítimas y puertos sea la Secretaría de Marina quien ejecute los proyectos y van muy avanzados".

Con el fideicomiso del Derecho de Trámite Aduanero también se desarrolla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y se avanza en proyectos como la aduana de Tuxpan donde hay inversión en modernización e infraestructura. Se proyecta que a finales de año concluyan varios trabajos como los de la aduana de Veracruz, Dos Bocas y obras de Coatzacoalcos.

Afirmó que la recaudación de la aduana de Veracruz se encuentra 8 por ciento arriba en comparación al periodo enero- febrero de 2022 (de enero a diciembre de 2022 la recaudación de la aduana de Veracruz fue de 117 mil millones de pesos).

"El presidente tiene claro que tenemos una deuda histórica con el sur- sureste. Una empresa no va a instalarse donde no tenga facilidad logística, accesos, carreteras, aduanas y otros. Lo que busca es abaratar costos de logística para que no le impacte en sus mercancías y a los consumidores. Todos buscan abaratar costos logísticos y durante muchos años tuvimos abandonada la inversión en el sur- sureste y estamos tratando de revertir los 40 años de abandono".

Destacó que el sur- sureste de México tiene mucho que aportar, incluso en el caso de Veracruz se cuenta con 800 kilómetros de litoral lo que permite buena conectividad. Con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se tendrá conectividad entre el Pacífico y el Golfo de México, además que la mano de obra es capacitada y profesional.

Sobre los decomisos afirmó que continúan los aseguramientos en las diferentes aduanas del país y destacó el trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas, lo que facilita detectar amenazas y riesgos, como armas y drogas. Por ello consideró un acierto incluir a las Fuerzas Armadas en las aduanas ya que generan certeza y permiten hacer frente a la inseguridad.