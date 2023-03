Con Ley Monse, busca Anilú Ingram garantizar derechos de mujeres en Veracruz

Veracruz es segundo lugar en feminicidios, sin embargo, se mantiene estancada la Ley Monse, acusó Anilú Ingram Vallines, diputada local del PRI. Para sacar adelante la iniciativa se reunirá con integrantes del Senado de la República, pues dijo, no se puede ser mezquino con las mujeres de Veracruz y ocupar la agenda de ellas como discurso, cuando se tiene la oportunidad de legislar y darle herramientas a quienes imparten justicia.

En su visita a Imagen de Veracruz, dijo que en los últimos cuatro años aumentaron seis veces más los delitos en contra de la mujer, contrario a los discursos que afirman que los feminicidios se encuentran a la baja.

Señaló que el caso de Monserrat Bendímes, con la venia de sus padres para ocupar su nombre, permitió generar una iniciativa para sacar adelante una ley para hacerle justicia a la joven y otras víctimas que quedaron sin un proceso apegado a derecho o cuyos casos no fueron visibilizados.

La iniciativa fue presentada por la agrupación Brujas del Mar y participaron directoras de los institutos municipales de las mujeres, abogados, la comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, entre otros. Se presentó ante la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales y fue dictaminada de manera favorable en el Congreso Estatal, sin embargo, no la subieron a discusión como lo marca la normatividad, bajo el argumento de esperar resultados a nivel federal.

Esto debido a que la Cámara de Diputados surgió una iniciativa que busca llevar el mismo nombre y que posteriormente pasó al Senado. Por ello buscará acercamiento con senadoras de la República.

"Es inconstitucional, violatoria de derechos humanos y pasó al Senado de la República. Ahí está para su análisis y discusión. En breve como parte de las actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer vamos a tener a finales de mes un espacio abordando estos temas y un mesa con senadoras de manera plural, porque la iniciativa no es mía sino que llegó a mis manos".

Encubrimiento de feminicidios

La legisladora recordó que cada estado es autónomo y puede ajustar sus ordenamientos jurídicos, como mejor considere. La Ley Monse, en el caso de Veracruz, habla de una reforma al Artículo 345 del Código Penal para castigar a quien encubra un feminicidio y todos los delitos.

En ocasiones se crean redes de protección a presuntos delincuentes y eso es lo que busca castigar la ley. Por ello a través de las reuniones con el Senado se buscará enderezar la iniciativa federal y que se conozca la iniciativa ciudadana de Veracruz, que tuvo aportaciones diversas.

"Es una iniciativa cien por ciento ciudadana, no es una bandera política, no es de un color, tenemos que buscar el interés superior en este tema y eso es ajustar el marco jurídico para que quienes impartan justicia en los procesos se imparta derecho y no haya impunidad sino justicia para todas las víctimas y ninguna otra familia sufra esto".

Justicia

Confió en que la Ley Monse sea realidad y se haga justicia a todas las mujeres, incluidas las que no fueron visibilizadas. Además son loables las iniciativas que surgen desde la sociedad, por ello sostiene diálogos permanentes con distintas agrupaciones de mujeres.

Ingram Vallines reconoció la copiosa participación de todo el país en las marchas del 8 de marzo. En su caso participo en la de Atzalan y en el encendido del Palacio Municipal Boca del Río, como en la marcha de las Brujas del Mar.

"Platiqué con muchas y me dio mucha emoción compartir su punto de vista porque algunas decían que las movía que sus hijas pudieran salir y regresar sin riesgo, otras dijeron que tenían miedo y no querían tener miedo. Fue una gran marcha, una gran concentración".

Sobre las alertas de género, recordó que cuando fue diputada federal, una de las iniciativas aprobadas por unanimidad fue la asignación del recurso a las alertas de género, pues no se les enviaba el recurso a estados y municipios para proteger a las mujeres. Sin embargo, el objetivo no se logró por falta de recursos incluso se recortaron presupuestos designados a la casua de las mujeres desde el Congreso de la Unión y repercutió al establecer presupuestos a nivel estatal.

De ejemplo citó los 23 millones de pesos para el Instituto de las Mujeres, que es insuficiente, ya que las políticas públicas deben ir acompañadas de recursos.