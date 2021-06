Legislar con perspectiva de genero, único camino para garantizar igualdad: Tapia

La abanderada por la coalición PVEM-Morena-PT sostiene que los conceptos 'Equidad' e 'Igualdad' sólo serán asimilados en la práctica cuando exista una norma que sancione la comisión de actos abusivos en contra del mal llamado 'sexo débil'.

"No se puede negar que hay un avance al respecto, pero es tristemente común ver y escuchar hoy en día cómo son abusadas o violentadas las mujeres como ustedes y como yo: amas de casa, madres solteras, profesionistas, que a diario luchamos por mejorar las condiciones de nuestras familias, por hombres que tardan más en ser detenidos que en estar libres nuevamente.

"Como mujer me indigno cada vez que se da un caso más de abuso. Por eso, mi primera acción como diputada de la coalición Morena-Verde-PT, distrito XVI, será proponer una iniciativa de ley para que sea obligatorio que la acción de legislar se haga con perspectiva de género; sólo así la igualdad y la equidad dejarán de ser una ilusión y se convertirán en realidad", aseveró Lupita Tapia.

Dejó en claro que ante esa negativa realidad no hay tiempo que perder y tan pronto como llegue al Congreso del Estado de Veracruz pondrá en marcha las primeras acciones a favor de las veracruzanas, y en particular las del distrito al que representará, aunque el beneficio será para todas, sin importar dónde vivan.

"Las mujeres de Boca del Río, Alvarado, Acula, Tlalixcoyan e Ignacio de la Llave merecemos eso y más. Estoy decidida a emprender acciones inmediatas para alcanzar esos objetivos desde el Congreso de Veracruz", reiteró Lupita, quien propone:

Promover la igualdad de género en la legislación local, adecuando las leyes de Veracruz para terminar, de una vez por todas, con cualquier tipo de discriminación.

"Las mujeres no vamos a avanzar en igualdad modificando el idioma: a mí no me interesa que me llamen 'ingeniera', me interesa que me paguen lo mismo que a un ingeniero, me interesa gozar de los mismos derechos, tanto sociales como políticos. Me interesa que todas las mujeres de mi distrito tengan esa oportunidad", puntualizó.

Desarrollar las herramientas para identificar y disminuir las brechas de desigualdad estructural, por razón de género, enfocando mis esfuerzos en la implementación de mecanismos para protección y defensa de los derechos de las mujeres en relación con la violencia, física, sexual y/o psicológica.

Promover la igualdad entre géneros y autonomía de la mujer, incrementando y reforzando los espacios de participación equitativa de las mujeres, tanto en el desarrollo como en la implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público.