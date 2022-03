Lanzarán campaña sobre el cuidado del Sistema Arrecifal Veracruzano

Recordó que el Sistema Arrecifal Veracruzano brinda alimentos como pescados y mariscos, ayuda a la prevención de inundaciones, entre otros.

"Todos pensaríamos que para cuidar los arrecifes hay que estar en el mar o venir a la playa pero no, desde la casa se puede contribuir si no lanzamos aceites, químicos y todo eso al agua. Si la basura la disponemos adecuadamente o utilizamos menos plástico estamos cuidando los arrecifes. Todas las acciones que hagamos diario nos ayudan a proteger los arrecifes porque todo llega al mar".

Noticia Relacionada Frentes fríos golpean a sector restaurantero del puerto

Los aceites, los agroquímicos, la basura y otros desechos mal manejados llegan al mar.

Por ello es indispensable que la sociedad tome conciencia de la importancia del medio ambiente y el cuidado de los arrecifes.

"La campaña va dirigida a la población de Veracruz, Boca Del Río y Alvarado pero será en redes sociales y va a llegar a mucha gente. Si vienen al mar que no tiren basura, no ponerse exceso de bloqueador, que no se lleven las conchitas. Respetar las épocas de pesca y veda, entre otros".

La campaña se llevará a cabo en redes sociales.

/lg