Lamentan taxistas que ante COVID no habrá recuperación económica: Mario Ortiz

Los trabajadores del volante están conscientes de que al no haber un regreso a clases presenciales no podrán esperar recuperarse de la caída que han sufrido durante 5 meses de coronavirus, aseveró Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas de Veracruz.

A unos días de que inicie el ciclo escolar 2020-2021, cuyo arranque será a distancia por televisión y por internet, resaltó que el gremio al que representa no está engañado ni espera que dentro de unos días se dispare la demanda del servicio, porque la pandemia continúa y va para largo.

"La única forma de volver a una cierta normalidad es que repunte la actividad económica, y ésta repunta en periodo escolar porque se genera el comercio en rubros desde uniformes y útiles escolares hasta zapatos y por supuesto, mayor demanda de transporte público, que incluye al taxi.

"El ciclo escolar es un importante motor económico y para el transportista es fundamental el retorno a clases, pero presenciales; entendemos que para cuidar la salud de la niñez por ahora lo mejor es que sean a distancia, porque el problema aún va para largo", puntualizó Ortiz Martínez.

Opinó que para contribuir al regreso a la normalidad los ciudadanos deben ser conscientes, no salir a la calle quien no tiene a qué: una cosa es salir a trabajar para buscar el sustento familiar y otra, salir a pachanguear en fiestas y playas y poner en peligro la salud propia y la ajena.

Dijo que si los grandes empresarios, con mayor capacidad económica, ya no pueden más con esta parálisis causada por la pandemia, qué se puede esperar de quienes no tienen ese mismo poder adquisitivo y viven al día.

El vendedor de volovanes, de pan, de verduras, de tortillas; el repartidor de gas, de agua embotellada y de otro servicio, se ve obligado a salir porque no es asalariado, si no trabaja no come. Lo inadmisible es que personas se dicen "aburridas" y organizan reuniones multitudinarias, y se suman a la lista de contagiados por el Covid-19, señaló el dirigente taxista.

Reiteró que en ese gremio están conscientes de esa contrastante realidad y se han hecho a la idea de que antes de 2 meses, por lo menos, no habrá retorno a las escuelas y deberán seguir capoteando la crisis con el poco pasaje que levantan, porque deben llevar dinero a sus familias.

Mario Ortiz opinó que pese a la irresponsabilidad de algunas personas que niegan la existencia del coronavirus, muchas más le han tomado algún temor o al menos ya son un poco conscientes y ya se cuidan, evitan las aglomeraciones y si es indispensable estar en ellas mantienen su distancia.

Remarcó que los trabajadores del volante también son responsables, llevan cubrebocas cuando conducen el automóvil y cuidan al pasajero, porque están conscientes de que superar la pandemia no es tarea nada más del gobierno, sino de cada persona a título individual y familiar.