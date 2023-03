Lady Audios celebrará 6 años de pertenecer a la religión yoruba; hará fiesta en Veracruz

Aunque Lady Audios está enfocada al cien por ciento en su carrera artística, ella se prepara en la religión que eligió hace casi 6 años, la Yoruba, a la cual ingresó para protegerse, precisamente por todos los ataques que recibía en la "artisteada", como dijo en entrevista para Imagen de Veracruz.

"Yo voy a cumplir 6 años de pertenecer a la religión yoruba, yo soy gangolera o palera en el palo Mayombe, ahorita me estoy preparando porque el 23 de marzo es mi aniversario de 6 años y voy a hacer mi brindis en mi lugar, en Cortés, y todo bien padre, con la prensa, porque ustedes son parte importante en todo este crecimiento de Lady Audios", dijo.

Aclaró que ella atiende al que quiere, elije a quién hacerle una limpia o leerle las cartas, pues no se dedica a ello, pero lo hace por su espiritualidad, para ayudar a los demás.

"Tengo a mis ahijados, que atiendo, y les doy limpias y les leo cartas, por la espiritualidad que tengo, porque traigo mis egguns, que ellos me cuidan y me protegen. Yo elijo a quién atender, si hago limpias, pero no a toda la gente, yo elijo a quién sí y a quién no, cuando mis muertos o mis egguns me dan esa señal, para que yo los atienda", señaló.

Explicó que los egguns representan a los espíritus de los ancestros o antepasados difuntos.

"Yo no estoy enfocada en eso, pero sí me estoy preparando, voy a México porque allá está mi padrino, quien me enseña, voy cada mes pues en la religión yoruba no hay libros, te enseña tu padrino, él es mi guía", subrayó.

Reafirmó que está enfocada en su carrera artística, por lo que comentó que en mayo sale su nuevo video que se llama "La lengua no tiene huesos" y trae agenda llena.

"Yo ando trabajando en mis shows, tengo lleno el mes de abril, este mes también, tengo papaquis de Carnaval, y aquí andamos trabajando, además en mi estética, que está en el centro, en Cortés y Jiménez", detalló.

Reiteró que esto de la religión lo hace como una manera de nutrirse espiritualmente, y como protección para ella y su familia.

"Cuando yo entré a la religión, realmente había mucha envidia a mi alrededor, me hacían muchas cosas malas, muchas personas; entonces por eso me tuve que proteger, lo usé como protección a mi persona, en este ramo de la artisteada hay mucha porquería de la gente que te tiran luego cosas, te quieren ver caer", manifestó.

Agradeció a su padrino, quien le mandó un mensaje hace ya casi 6 años, por Facebook, que fue la manera en la que lo conoció.

"Una noche él me dio una consulta y todo lo que él me dijo, desde mi niñez fue verdad, me invitó a ir a México, allá me atendió, allá me rayaron en el palo mayombe y con sus muertos de él y así empecé yo, recibí mis collares y mis deidades, entre otros, como protección", relató.

Dijo que desde entonces ha visto un cambio en su vida, trabajo, y persona.

"Tengo una paz y una tranquilidad muy padre, esto es para ayudar a la gente, yo no lo hago para fregar a nadie, sí se meten conmigo, mi padrino tiene 20 gangoleros que son los que se encargan de que me dejen de molestar, pero yo lo hago más por protegerme a mí y a mi familia", manifestó.

Agregó que gracias al nivel que ha alcanzado en su espiritualidad, en ocasiones le suceden cosas como que se le "monte" el eggun.

"Una vez estuve en un antro, entonces recuerdo mucho, en Coatzacoalcos, cuando yo como que mi eggun se montó y empecé a consultar, empecé a decirles cosas a la gente, cuando yo desperté vi que había una fila larguísima, como de 100 personas, todos estaban queriendo que yo les consultará porque yo ya tengo la espiritualidad bien marcada, se me da mucho, pero son mis egguns los que hablan a través de mi cuerpo, yo soy la materia, un instrumento nada más", platicó.

Finalmente recomendó a sus fans y seguidores que sean felices y adoren a sus padres.

"Amen y consientan a sus padres en vida, sean felices, disfruten la vida, porque a este mundo venimos a ser felices", concluyó.

