La Rama, tradición veracruzana en crisis

Desde el Sotavento viajó al puerto de Veracruz y a sus inmediaciones; se enraizó aquí y por muchos años era uno de los atractivos más genuinos para los visitantes que venían a este puerto en los días de Navidad.

Al paso del tiempo fue modificándose, como sucede con muchas tradiciones, y llegó un momento en que el móvil era más recaudatorio que por preservar una tradición de muchas décadas.

Incluso los versos, inicialmente alusivos al nacimiento de Jesucristo, terminaron sustituidos por personajes de la televisión o por expresiones de reproche a quienes no daban el aguinaldo.

El presidente de la Fundación de la Crónica de Veracruz, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, señala que el origen de La Rama es la región de Sotavento, la Cuenca del Papaloapan. Por eso los niños de Cosamaloapan, Tlacotalpan, Alvarado y otros, hasta el puerto de Veracruz, crecen con esa tradición.

Los integrantes de cada grupo buscaban una rama de cualquier árbol, la adornaban como si fuera un árbol de Navidad con globos y cadenas de papel de China.

Y se lanzaban a las calles, con un pandero al que sustituían por corcholatas ensartadas por un aro de alambre; a falta de un güiro, con un envase de cristal o un frasco de cloro u otro que tuviera relieve al cual rascar con un pedazo de madera, plástico o lo que fuera.

Usos y costumbres

Tradicionalmente se juntaban grupos de niños, pero también adolescentes e incluso algunos adultos, en los días previos a la Nochebuena, para recorrer por las noches el caserío, detenerse en cada casa, entonar los versos y al final recibir el aguinaldo económico o en especie.

Les dieran dinero o no, los integrantes de La Rama siempre daban las gracias, se despedían deseando una feliz Navidad y al final de la jornada se repartían equitativamente el dinero recaudado. Y todos felices.

Al paso de las décadas, las costumbres fueron cambiando. Si les daban dinero se despedían con "ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue bien recibida" o "ya se va la rama por la oscuridad y a usted deseamos feliz Navidad".

Pero si no les daban dinero coreaban "ya se va la rama por todo el alambre porque en esta casa están muertos de hambre" o "ya se va la rama con pico y bandera porque en esta casa tienen cagalera", y salían corriendo a todo lo que les daban sus pies.

O tocaban los timbres y emprendían la huida, festejando su travesura.

Migración

El presidente de la Fundación de la Crónica de Veracruz, Luis Miguel Rodríguez, señala que la tradición de La Rama habría llegado a la ciudad de Veracruz con la migración de habitantes cuenqueños que se vinieron a vivir aquí, desde finales del siglo 19 y hasta inicios del siglo 20 para trabajar en la construcción del puerto de Veracruz en el Porfiriato.y modificaciones a la ruta y las vías del ferrocarril dentro de la zona portuaria.

La pandemia del Covid influyó significativamente en el retroceso de La Rama, pues en los 2 primeros años (2020 y 2021) el confinamiento hizo que los habitantes de las casas no abrieran las puertas y no había quien les diera dinero a los integrantes del grupo que iba de puerta en puerta.

En consecuencia dejó de haber ramas pues con la excusa de evitar un contagio, nadie se asomaba siquiera por las ventanas y por otra parte, las madres de familia no permitían a sus hijos participar en la tradición que para entonces ya estaba muy deteriorada.

Revalorarla

Miguel Salvador Rodríguez aseveró que se debería retomar la tradición de La Rama, pero corregir lo que no es bien recibido por las familias. Sí a volver los niños, adolescentes y adultos a las calles, pero llevando la tradición como era, sin desvirtuarla ni limitarla a un fin recaudatorio de dinero, subraya.

"Que se vuelva al origen de la tradición, que no muera pero que ya no se desvirtúe, que no le cambien su esencia ni reduzcan la tradición de origen religioso al simple hecho de recaudar dinero", subraya Rodríguez Azueta.

De hecho, ya son los días de posadas, que también son los de las ramas tradicionales, y hasta ahora ya no se les ve por las calles de la conurbación Veracruz-Boca del Río, es la fecha en que no se ha observado a ninguna.

Versos tradicionales de La Rama:

"En un portalito de cal y de arena

nació Jesucristo por la Nochebuena".

"A la medianoche un gallo cantó

y en su canto dijo ya Cristo nació".

"Ya se va la rama muy agradecida

porque en esta casa fue bien recibida".

"Ya se va la rama muy desconsolada

porque en esta casa no le dieron nada".

Versos ajenos a La Rama:

"Arriba del cielo rompieron maíz,

lo supo San Pedro y se fue de nariz".

"Yo no quiero vino ni quiero cerveza,

quiero esa botella que tiene en la mesa".

"Ya se va la rama por todo el alambre

porque en esta casa están muertos de hambre".

"El Chavo del Ocho y la Chilindrina

estaban peleando por una gallina,

por una gallina que puso dos huevos

y a usted le deseamos feliz año nuevo".