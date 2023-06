Libramiento del Km 13.5; zona de riesgo invadida por la mancha urbana en Veracruz

Inaugurado en 2017, el bulevar Portuario , conocido como Km 13.5, fue construido exclusivamente para el paso de camiones pesados, pero el crecimiento desordenado de la porción norte de la ciudad de Veracruz hizo que fuera alcanzado por la mancha urbana y se convirtió en una zona de riesgo para transitar.

A penas el sábado 10 de junio del 2023, un fuerte accidente que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, entre ellas una niña de 8 años, puso en evidencia el riesgo y peligro que corren automovilistas de autos ligeros que circulan en esta vialidad que fue diseñada para el tráfico de camiones de carga.

Diariamente, por el bulevar Portuario del Km 13.5 circulan vehículos particulares, taxis y motos junto a tráileres de uno o doble remolque, camiones de volteo y otras unidades de carga pesada que se dirigen al puerto de Veracruz a más de 60 kilómetros por hora, velocidad máxima permitida.

La construcción de este tramo federal le llevó 10 años a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la obra fue terminada en diciembre de 2016 e inaugurada en enero de 2017. El bulevar Portuario o Km 13.5, funciona como un libramiento para ingresar al puerto, conectando la zona industrial de la carretera libre federal Veracruz-Xalapa y la autopista Veracruz-La Antigua.

Aunque inicialmente fue pensado para el uso de camiones pesados, para descongestionar el bulevar Rafael Cuervo y el distribuidor de la Cabeza Olmeca a la zona industrial, habitantes de la zona conurbada hacen uso también de esta vía para trasladarse del norte al poniente de la ciudad de Veracruz en un menor tiempo.

¿Cómo es el libramiento Portuario del Km 13.5?

El trazo original era de 13.5 kilómetros, de ahí lleva el nombre con el que es conocido; sin embargo, creció a 16.5 kilómetros, ya que en iniciaba en Tejería, pero se añadieron 3 mil metros al trazo con salida a un costado de Tamsa II.

El bulevar cuenta con dos carriles, uno de baja y uno de alta velocidad, en los dos sentidos; el único retorno entre la autopista y la carretera libre federal se ubica a la altura de la planta de Tamsa, el cual está señalizado y con espacio para poder esperar y dar la vuelta.

En un recorrido se puede constatar que no hay alumbrado público o elementos luminiscentes sobre el pavimento para guiar a los conductores en las noches, tampoco señalética sobre velocidad máxima permitida.

El km 13.5 fue diseñado para unidades de carga que ingresan al puerto de Veracruz. (Yahir Ceballos)

Vecinos de la zona y usuarios del kilómetro 13.5, consideran que los accidentes registrados en esta zona se deben a la falta en parte a la falta de señalética y de alumbrado, pero también a la falta de pericia de los conductores que realizan cortes de circulación en el carril de alta para dar vuelta en U en un punto ubicado a unos 200 metros de la salida a la autopista Veracruz-La Antigua.

Subrayan que en este lugar -donde ocurren la mayoría de los accidentes-, hay línea continua, lo que indica que está prohibido dar vuelta en U, pero al no haber un camellón o ballena, la gente suele hacerlo para tomar la rampa que baja a una tienda de autoservicio conocida como Ponti o para ir a fraccionamientos o colonias por abajo del libramiento.

"No es retorno, tiene señalización con líneas amarillas en continuidad, donde no indica retorno pero la gente al ver que no hay un tope, al ver que no hay algo, se da el retorno", dijo Javier quien tiene un comercio a un costado de este libramiento y ha sido testigo de varios accidentes.

Sin embargo, consideró es importante que se contemple un retorno a esta altura, ya que automovilistas que vienen de la carretera estatal Veracruz-Xalapa o fraccionamientos como Oasis y Geo Los Pinos, realizan este corte de circulación para bajar por la rampa que sale a un costado de una tienda de autoservicio, para evitar dar la vuelta hasta la carretera federal.

"También debe de existir el retorno porque es el único que hay hasta acá, si lo cierran va a ser hasta más arriba y va a haber afectación a los vecinos en gastos de gasolina y al tener cerrado, le van a dar un poco más duro (velocidad), porque van a decir pues ya no hay vuelta, porque muchos como saben que hay vuelta ya le frenan", comentó.

Mancha urbana de Veracruz creció sin control

Sobre el bulevar Portuario, a la altura del fraccionamiento Oasis, vecinos empezaron a utilizar una brecha de terracería para salir al kilómetro 13.5, punto que incluso ya han asfaltado. Aunque se encuentra en malas condiciones este paso es utilizado por quienes buscan salir a la autopista Veracruz-Cardel o para salir a la carretera federal Veracruz-Xalapa.

Incluso han rellenado y dispuesto de un "retorno" sobre tierra, que fue utilizada para rellenar este espacio central, dicho retorno no está señalizado ni la brecha del fraccionamiento, debido a que es un paso irregular.

Santiago, quien con una camisola caqui y una bandera naranja avisa a los automovilistas cuándo salir de esta brecha al bulevar, reconoció que no todos acatan las advertencias para reducir la velocidad para que puedan salir los coches del fraccionamiento.

"Nosotros los páramos o les hacemos señales y si hay mucha gente que ni nos pela, pero este paso, si no fuera por nosotros estuviera más peligroso; hemos visto que gente se pasa muy rápido, pero aquí no ha habido un accidente", dijo.

La brecha es utilizada por vecinos de los fraccionamientos Oasis, Campanario, Geo Pinos, Torrentes y Lomas 4, así lo indica un letrero colocado en esta salida. Estos fraccionamientos tienen salidas hacia la carretera Veracruz-Cardel; sin embargo, conductores prefieren acortar tiempo y tráfico por este camino irregular.

En la zona del fraccionamiento Oasis fue abierta una brecha para ingresar al bulevar Portuario. (Yahir Ceballos)

El uso de esta vía por automóviles ligeros fue expuesto por empresarios con autoridades de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (Asipona) y del municipio porteño. La referencia más reciente la hizo el director ejecutivo en Latinoamérica y el Caribe de Hutchison Ports ICAVE, Jorge Lecona Ruiz, quien advirtió que al kilómetro 13.5 pronto se volverá obsoleto porque la mancha urbana "se lo comió".

El empresario recordó que el bulevar kilómetro 13.5, desde su diseño, se decía que tenía que ser una vialidad entubada; es decir, con solos dos entradas o salidas, la del puerto y hacia la carretera federal, sin embargo, hoy ya es una avenida de la ciudad.

Accidentes en el Km 13.5

La noche del sábado 10 de junio del 2023, una camioneta Chevrolet Trax, donde viajaban cinco personas, entre ellas una menor de 8 años, fue impactada por una camioneta que iba en el carril de alta velocidad, presuntamente mientras realizó un corte a la circulación para dar vuelta en U a la altura de Casas Ponti.

En el lugar fallecieron la menor Ximena "N" y Carolina "N", de 39 años, los otros tres integrantes de la familia fueron trasladados por la Cruz Roja a un hospital, donde al ingresar perdió la vida Elizabeth "N", de 50 años, la mañana del domingo falleció Gerardo "N", de 44 años, en la clínica del IMSS.

El accidente donde murieron 4 personas ocurrió presuntamente por un corte de circulación en el km 13.5. (Víctor Toriz)

Pero dicho accidente no es el primero, ya que otros incidentes se pueden recordar en la misma zona. El 10 de diciembre de 2022, una familia que circulaba en un automóvil sobre el kilómetro 13.5 fue impactada por una pipa que les cerró el paso.

Una mujer y sus dos hijas viajaban en el automóvil, que terminó en la maleza, las tres salieron ilesas, aunque acudieron por su cuenta a un hospital debido a que supuestamente no había ambulancia disponible.

En octubre de 2022, un trabajador del IMSS en Veracruz, Luis Alfredo Meza, de 35 años, falleció en un accidente automovilístico en el kilómetro 13.5.

De acuerdo con los hechos, el conductor quiso ganarle el paso a un tráiler y se impactó contra el remolque, quedando prensado, esto a la altura de la puerta 5 de Tamsa.

A pesar de estos accidentes, conductores particulares siguen realizando esta maniobra, corte de circulación en carril de baja para dar vuelta en U, en un libramiento que tanto unidades pesadas como automovilistas circulan a más de 60 kilómetros por hora, ante la falta de señalización y poca vigilancia.

"Hacer conciencia en los conductores, porque los accidentes han ocurrido por imprudencias; en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que ese es una carretera para transporte pesado, otra, no podemos tratar de ganarle al que viene enfrente o al que viene atrás", opinó Jorge Maldonado, taxista que utiliza el kilómetro 13.5 para ir del norte al poniente de la ciudad.

Afirmó que muchos realizan esta maniobra para ahorra tiempo y no ir hasta la carretera Veracruz- La Antigua; sin embargo, señaló lo que se pierde es la vida al intentar hacer estas maniobras.

"Yo utilizó el 13.5 si, pero no para retornar. Si yo traigo un pasajero que va de Tejería a Geo, yo me bajo en la salida, ahí hay una salida que fue acondicionada, me bajo ahí, me meto por debajo del puente y me voy a Geo. Yo no me aviento el retorno por lo peligroso que es, por eso digo que es cuestión de que analice la gente, arriesgas tu vida, arriesgas a la familia", mencionó.

Otras opiniones, como la de Javier, considera se debería de poner reductores de velocidad y disminuir la velocidad permitida, además de una mayor vigilancia de la Guardia Nacional, que es la autoridad encargada de esta vía.

Al respecto la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, señaló que corresponde a Asipona colocar acotamientos y señalética en este bulevar, además de alumbrado.

"Lo que creo es que hace falta señalización, entonces vamos a estar trabajando ahí junto con las autoridades federales y también con Asipona para que haya mayor señalización y no ocurran este tipo de tragedias".