Junior de la familia Peluche visita la Expo MAC, en Boca del Río

El actor mexicano Luis Manuel Ávila, estuvo presente en Boca del Río gracias a la Expo MAC 2022, evento en el cual compartió tiempo con los fanáticos que han seguido su carrera desde programas tales como "La Familia P. Luche", donde encarna el personaje del "pequeño" Junior P. Luche.

Su presencia en el evento, se debió a su reciente incorporación al universo de la exitosa serie de anime japonés Dragon Ball, donde participa dándole voz a Gohan, el primogénito del emblemático personaje de la franquicia, Gokú.

Al respecto, compartió su experiencia al formar parte del proyecto relacionado con la serie, la película Dragon Ball Super: Super Hero, mismo en el que fue incluido al casting de voces por el también actor y director de doblaje, Eduardo Garza.

"El hecho de estar representando a un personaje como es Gohan, mundialmente conocido, me ha dado la oportunidad de acercarme a la gente. No imaginé que tuviese tanto impacto y alcance, y solo puedo decir que me siento muy agradecido por interpretarlo a través de esta gran oportunidad.

"Como actor de televisión, sabes que te pueden ver millones de personas. Pero como actor de doblaje, ahora con Gohan, puedo ver a los ojos a cada uno de los fanáticos y espectadores. Algunos pasan por la foto o la firma, pero en otros casos solo vienen a decir ´gracias´, y eso me deja muy lleno", expresó.

Doblaje, televisión y música

Asimismo, Luis Manuel sabe que el personaje es exigente. Sin embargo, su trabajo como actor le permite rendir lo suficiente para, en este sentido, interpretar a Gohan, a quien llegó también a raíz de las peticiones que el público realizó por medio de plataformas digitales por tener un tono de voz idéntico al "Gohan anterior", el maestro Luis Alfonso Mendoza, quien falleció en febrero del 2020.

Mientras tanto, en paralelo con su labor como actor de doblaje y televisión, se desempeña en otras actividades en materia musical, llevando a cabo presentaciones en diversos lugares a nivel nacional e internacional.

"Hace poco estuve en Costa Rica con un show que hago con el personaje de Junior y, de hecho, antes de iniciar de lleno con Gohan, estuve incursionando con mariachi y ballet folclórico, actividades que ninguno pensaría que hago.

"Es más, también me he presentado con el grupo Junior Klan y la experiencia ha sido maravillosa. Tengo muchos proyectos en puerta, como la próxima temporada del programa ´Tú Crees´, del señor Jorge Ortiz de Pinedo, y también espero seguir desempeñando este gran papel de Gohan que significa muchísimo para mí y para todo el público", sentenció.