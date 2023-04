Julio César 'El Cremax' también quiere ser rey del Carnaval de Veracruz

Con un papaqui, Julio César García Vergas hizo oficial su participación en la contienda por la corona del rey de la alegría en el carnaval de Veracruz 2023. El recorrido lo llevó a cabo acompañado de comparsas, coreógrafos, bailarines, familia y amigos.

El candidato por el distintivo plateado aseguró que ser rey del carnaval no es un sueño de un día, sino por el contrario lleva más de 30 años deseando portar la corona.

Julio César García dijo que busca portar la corona porque se trata de un sueño de más de 30 años cuando empezó a involucrarse en las diferentes comparsas de las fiestas carnavalescas.

"No es un sueño de un día ni de un año, es un sueño de más de 20 años, tenía once años cuando salí por primera vez en el Carnaval en 1989, tengo 34 años participando en el mismo y me tocó ver reyes del Carnaval de la vieja escuela y es lo que me gustaría, ser rey del Carnaval y poder revivir las tradiciones que teníamos antes".

"El Cremax" como lo conocen sus amigos reconoció que ahora que el método para elegir a los reyes ha cambiado, los aspirantes deben sumergirse más en la cultura de Veracruz, hecho que afirmó ya está haciendo.

Durante la foto oficial en los bajos de las oficinas del Comité Organizador del Carnaval, el aspirante presumió contar con el respaldo del secretario general del sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, José Martin Sosa Nepamuceno, a quien lo presentó como su representante ante el Comité de Carnaval 2023.

"Es nuestra candidato, nunca en la existencia del Seguro Social y de nuestro sindicato hemos tenido un rey de carnaval y estamos seguros que con Julio César lo vamos a lograr porque ha sido su sueño desde niño y ha participado siempre en los carnavales", dijo Sosa Nepomuceno.

Cabe mencionar que Julio César se sintió tan conmovido de estar trabajando por su sueño que al dirigir unas palabras para los asistentes rompió en llanto.