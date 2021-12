El Colegio Nacional de Abogados Penalistas , respeta, más no comparte la decisión del juez de control, en el caso de José Manuel del Río Virgen , vinculado a proceso por el delito de homicidio con el grado de participación de manera intelectual, pues no hay elementos suficientes.

De acuerdo al presidente del Colegio, Gilberto Farías Morales, deberá ser a través de un juicio de amparo, donde un juez federal resuelva está situación.

"En lo particular, como abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, nosotros somos respetuosos, del arbitrio judicial de los jueces, es decir, lo que para un juez de control pudiera resultar un material suficiente para vincular a proceso a una persona, para un juez Federal puede ser totalmente distinto", dijo.

Agregó que en el caso de José Manuel del Río Virgen, duda mucho que haya cometido delito alguno, pues lo conoce y lo ha tratado.

Recordó que el juez de control, en el caso de José Manuel del Río, decidió vincularlo a proceso por el delito de homicidio con el grado de participación de manera intelectual.

"Nosotros como abogados constitucionalistas lo respetamos pero no lo compartimos. Entonces será un juez Federal, a través del juicio de amparo, que estoy seguro la defensa va a interponer, quién hará un estudio más minucioso de los datos de prueba que obran en las carpetas de investigación y en dónde no existen elementos suficientes que demuestren el dolo o demuestren esa relación de José Manuel del Río con los autores materiales, que por cierto no hay ninguno detenido, tampoco hay un señalamiento directo hacia José Manuel del Río, no hay nada de eso", detalló.

Subrayó que en lo que se ha dado conocer, a través de los medios de comunicación, no hay elementos suficientes como para decretar una vinculación.

"Sin embargo insisto, que como abogados penalistas, somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pues para eso están los recursos de apelación o el juicio de amparo", aseveró.