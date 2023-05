Judith, toda una vida dedicada a formar profesionistas en Veracruz

Ser docente no fue algo que quisiera ser desde un principio, pero las circunstancias le fueron abriendo el camino en esta profesión que la arropó de principio a fin. Hoy, a sus 50 años y 29 como maestra, Judith Villanueva García no se arrepiente de haber elegido la docencia como su compañera de vida.

Ayudando a una maestra que apreció mucho cuando curso la primaria; pasando lista, calificando tareas, llenando boletas, y trabajar con niños hicieron que se decidiera por completo a cursar y ejercer la licenciatura en educación primaria.

"Ella me empezó a adentrar y a mí me empezó a gustar; luego me fue dando actividades más complejas como sacar los promedios. Ya en el bachillerato un día llegué a mi casa y le dije a mi mamá que quería ser maestra", menciona al recordar con emoción.

Con apoyo de su madre entró a la escuela normal de Xalapa, Veracruz Enrique C. Rébsamen, para lograr después de cuatro años con mucho sacrificio, cansancio y ganas de superarse, terminar su carrera profesional.

Su primera plaza le fue otorgada en el municipio de Isla, Veracruz; ahí empezó su sueño, pues por fin empezaría a dar clases.

"Era una comunidad que no tenía luz, no tenía agua potable. Estaba tan lejos de la cabecera municipal que yo entraba los domingos y salía los viernes".

Impartiendo clases recorrió varias zonas rurales del estado como Progreso del Mahahual, en Lerdo de Tejada; Matatejon en Tierra Blanca, Cotaxtla y Anton Lizardo en Alvarado.

A pesar de carecer de servicios básicos, nunca dudo en dejar de dar clases y fue amando cada vez más su profesión como docente.

"Vivir en una zona rural no es lo mismo que vivir en una zona urbana, fue un choque distinto por las formas de vida, tenía que acarrear mi agua de un pozo a una letrina. Los usos y costumbres son diferentes a los de una ciudad; comíamos carne o pollo una vez a la semana", detalló.

"Es cierto que los padres de familia y los niños son muy cariñosos y acogen al maestro cálidamente porque te respetan, los padres de familia te mandan fruta, verduras, alimentos preparados, desayunos, me daban una gallina", agregó.

Después de varias travesías en zonas rurales que le dejaron experiencias nuevas, difíciles y agradables, finalmente la maestra Judith se estableció en la zona 018 de Boca del Río. Actualmente es directora de la Escuela Primaria Frida Kahlo, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Judith Villanueva pertenece a los 88 mil 110 maestros que imparten clases en el nivel básico en Veracruz, según datos la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) mediante el anuario estadístico del ciclo escolar 2022 - 2023.

En el estado existen 136 mil 771 maestros de los diversos niveles que dan clases a un total de 2 millones 45 mil 778 alumnos que son repartidos en 23 mil 983 escuelas.

El nivel básico en el estado de Veracruz cuenta en total con 88 mil 110 maestros impartiendo clases; en el nivel medio superior, el índice de profesores es de 20 mil 746 y para el nivel superior hay cerca de 21 mil 323 educadores.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del total de las personas ocupadas directamente en la docencia, 82.1% están formadas como profesores o en una carrera relacionada con las Ciencias de la educación.

La profesora Judith Villanueva destaca que entre sus alumnos se encuentran odontólogos, arquitectos, ingenieros, licenciados y un buzo. Incluso, los hijos de esos alumnos asisten a la escuela donde ella labora actualmente.

LA DOCENCIA ES UN TRABAJO MUY NOBLE

Para la maestra Judith Villanueva García, la docencia en una actividad muy noble que da grandes satisfacciones e inspiración, lo cual hace no arrepentirse después de 29 años ejerciendo.

Cuando un alumno logra entender el tema que se le está enseñando, cuando un padre de familia agradece que su hijo está aprendiendo, incluso, si un compañero docente reconoce el trabajo realizado, son momentos que cambian el día para la maestra.

"El trabajar con niños te da grandes satisfacciones, te inspira. Como maestro tu puedes hacer un grupo de alumnos y moldearlos, darles buenos hábitos de trabajo dentro de un salón de clases; para ellos tu eres un modelo a seguir", indicó.

Reconoce que es de suma importancia que los padres de familia acompañen a sus hijos en el camino escolar, así como también darles una buena crianza.

Cuenta que su hija también está estudiando para Educación Primaria, siguiendo los pasos de ella, eso le genera demasiada alegría.

