Jóvenes, con poca participación en procesos electorales, lamenta Diócesis de Veracruz

La escasa participación ciudadana y abstencionismo, que se evidenciaron en la reciente elección de gobernador en el Estado de México es muy preocupante, porque envía un mensaje de apatía ciudadana de ese sector poblacional, alertó Carlos Briseño Arch, obispo de la Diócesis de Veracruz.

Aseveró que en cualquier parte donde se produzca ese fenómeno es indeseable y muy preocupante, pues se trata de quienes en un futuro tendrán la conducción de los destinos del país.

"Una de las cosas que más me preocupa a mí de la elección que hubo en el Estado de México es que fue un fracaso en ese sentido, no porque ganara o perdiera uno, sino porque fue el abstencionismo de las nuevas generaciones; de hecho, la mayoría de los votos fueron de personas de 50 años para arriba, prácticamente la gente joven no está participando, está muy desilusionada del grupo político o de lo que está pasando en la sociedad.

"Y eso es una cosa que debe preocupar a los políticos, y ponerse las pilas y decir 'qué estamos haciendo y qué le estamos dando a las nuevas generaciones?', expresó Briseño Arch.

Recalcó que el hace el señalamiento pues considera importante la participación ciudadana en temas como la renovación de un gobierno, no para criticar ni atacar a nadie, no es para echarle a nadie, pero sí para que reflexionen.

Dijo que ese punto también se puede aplicar en la Iglesia, en la reflexión hacia la iglesia, la familia, hacia la escuela.

"Son puntos que tenemos que darnos cuenta de que estamos dejando a las nuevas generaciones como instituciones, por eso hablaba mucho de la institución, la institución es la que da fortaleza, la que contiene al ser humano, la que le da una estructura", subrayó el obispo de Veracruz.

/ct