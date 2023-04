Una joven denuncia en Veracruz a sujeto por morderle un glúteo

A través de las redes sociales, la usuaria "Mónica Martínez", denunció ser parte de acoso sexual, al ser atacada por un sujeto que le mordió un glúteo, en calles del puerto de Veracruz.

De acuerdo con lo narrado, la joven salió a la calle con el objetivo de comprar un pollo en compañía de su mamá, cuando de la nada un sujeto apareció y la mordió, dándose a la fuga a bordo de un taxi de Veracruz.

Los hechos se registraron el sábado 8 de abril del 2023, cuando salió a comprar y el sujeto la tomó de la cintura para tocarla a la fuerza.

Indicó que su reacción fue de susto y no pudo hacer nada. Afirmando que ahora no se puede salir tranquila ni a la calle.

"Hoy 8 de abril del 2023, salí a buscar de comer un pollo con mi mamá, estamos esperando que nos dieran el pollo, yo estaba de espalda cuando uno de los tipos que van en ese taxi me agarró por la cintura y me mordió la nalga y me tocó sin mi conocimiento.

"Mi reacción fue de asustada sin saber qué hacer, solo saqué mi celular y decirle groserías, no es justo".

Mónica Martínez lamentó que ya ni en las calles de la colonia en donde vive pueda salir con tranquilidad sin sufrir este tipo de violencia sexual.

Hasta el momento se desconoce en qué calles o colonias de Veracruz ocurrió. La publicación fue compartida en las redes sociales y la joven pidió el apoyo de la colectiva Las Brujas del Mar, quienes pidieron estar alertas.

/ct