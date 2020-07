Joven con cáncer solicita apoyo para adquirir medicamentos

La joven Elizabeth Jiménez Luna solicitó el apoyo de la ciudadanía para adquirir los medicamentos que le permitan continuar su tratamiento contra el cáncer.

Señaló que el Instituto Mexicano del Seguro Social le tendrían que haber puesto la quimioterapia roja, sin embargo, no contaban con ella, por lo cual se le aplicó la blanca, pero ahora requiere otros medicamentos para seguir combatiendo la enfermedad.

"Hay unas pastillas que son para las náuseas, el ondansetrón que no lo pude conseguir en un mes, no sé si alguna de mis compañeras o quienes hayan superado esta enfermedad la tengan para que me puedan apoyar y me las puedan donar".

Admitió que el tratamiento es caro y en ocasiones requiere ser apoyada, ahora iniciará con radioterapias y requiere cremas y jabones especiales.

Debido a la enfermedad tuvo que dejar de trabajar, lo que le complica aún más el contar con recursos suficientes para atenderse.

"La radioterapia te quema la piel, tengo que comprarlo e implica gastos, necesitaría que me apoyaran en ese tema. Deje de trabajar y mi familia me apoya y Casa MAM, el jabón cuesta 200 y la crema tiene un costo de 300 pesos en Farmacia Azteca".

Quien desee efectuar algún donativo en efectivo o especie puede contactarla a través del facebook en el que aparece como Eliza Jiménez.

"Mis citas en el IMSS si me las dan a tiempo, el trato es buenos. Ahorita con lo del Covid voy protegida, llevo manga larga, el cubrebocas N95 que me dieron en Casa MAM, una careta, lentes, pantalón, gel antibacterial".