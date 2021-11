En su mayoría cargaba flores en la mano sobre todo de cempasúchil para adornar la morada del familiar que se le adelantó en el camino. En otros casos llevaron cubetas e incluso palas para efectuar trabajos en caso necesario.

Afuera los vendedores de flores y productos alusivos aprovecharon para atraer a la mayor cantidad de compradores posible y reactivarse de las bajas ventas de los meses anteriores.

Cabe destacar que las personas tuvieron que utilizar el cubrebocas y evitar aglomeraciones en medida de lo posible.

En los camposantos está prohibido introducir alimentos y quienes vayan el martes 2 de noviembre a visitar a sus difuntos deberán tomarlo en cuenta.

Cabe recordar que el 1 y 2 de noviembre son fechas aprovechadas por los mexicanos y veracruzanos para comer en los cementerios, llevar música, flores y convivir en los panteones, sin embargo, por el coronavirus la visita debe ser corta.

A partir de estos festejos los cementerios del municipio porteño permanecerán abiertos.

Sin embargo, las personas deberán respetar en todo momento los protocolos indicados por el sector salud para prevenir que repunte nuevamente los casos de coronavirus.

El 02 de noviembre se hará la entrega de ofrendas florales a las 10:00 a.m. en el Panteón Municipal de Veracruz; a las 10:30 a.m. en el Panteón Particular Veracruzano y a las 11:00 a.m. en el Jardín Veracruzano.

Con la finalidad de honrar y recordar a los difuntos, se realizará una celebración eucarística virtual a las 12 del día, en la Iglesia del Sagrario.