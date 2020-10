Invalidan permisos por Covid en IMSS

El 23 de marzo el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Arturo Olivares Cerda, firmaron un acuerdo para implementar medidas que permitieran salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores, al tiempo de dar continuidad a las actividades y mantener el funcionamiento del Seguro Social.

Entre esas medidas se incluyó una licencia o permiso para los trabajadores con mayor riesgo de complicaciones en caso de infección por Covid-19 los cuales podrían desempeñar sus funciones desde su domicilio, esto para personal de 65 años o más; mujeres embarazadas o en etapa de lactancia; aquellos con padecimientos crónico degenerativos: enfermedades cardiovasculares descompensadas, de tipo pulmonar, en riñón e hígado y diabetes mellitus descontrolada.

Dicha licencia sin vigencia se supone terminaría cuando ya no haya riesgo, pero en la Unidad Médica de Alta Especialidad 189 el IMSS ubicada en la avenida Cuauhtémoc en la colonia Formando Hogar, no quieren respetar dichos permisos, así lo dio a conocer una fuente anónima ligada al lugar.

"No han bajado todavía los contagios, estamos en color naranja de manera nacional y se nos ha estado llamando para presentarnos a trabajar, la cuestión es que nos hablan de manera anónima, por medio de personal del seguro, no se presentan ni dicen quién es, sólo nos dicen que nos debemos presentar, no nos están emitiendo un oficio que diga la licencia ha concluido, todo es de manera no oficial".

--Semáforo de "chicle"—

A la fecha, son ya 10 personas que han recibido esta llamada anónima. La fuente que tuvo que solicitar este permiso debido a que es parte de población vulnerable asegura que esto se ha presentado desde hace ya una semana, también confirma que no son amenazas pero que los patrones ya en persona, sí advierten sanciones cuando hablan con ellos.

"Hemos ido nosotros a preguntar con nuestros patrones y ahí si nos han dicho que si ya estamos siendo requeridos y no nos presentamos a trabajar entonces sí encubríamos en faltas y ya con tres faltas entonces si seríamos acreedores a recesión de contrato".

La fuente dijo a Imagen del Golfo que 5 compañeros conocidos ya han muerto en este lugar, mientras que algunos más se han tenido que ver en la necesidad de ir a laborar por temor a que los corran, aún, cuando hay un documento que auspicia su ausencia o trabajo desde casa.

"El documento dice que dependiendo de la semaforización que emitió el sistema de salud, y de acuerdo al color de cada estado, es como nos vamos a ir integrando al trabajo, hay quienes tienen asignado el color naranja, entonces sólo aquellas personas que son vulnerables pero que pueden retornar con este color son los que deben de regresar, y esto no se está respetando en el IMSS, gente que debería retornar hasta el color amarillo o verde ya está trabajando en plena etapa naranja".