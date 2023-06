Inseguridad acecha a comercios en el centro histórico de Veracruz

El Centro de la ciudad de Veracruz se está volviendo prácticamente inhabitable y de no controlarse la inseguridad tampoco habrá comercio, advirtieron los vecinos.

Raquel Reyes Figueroa, quien tiene su vivienda en la calle Canal, dijo que debido a la falta de vigilancia, por las madrugadas es constante el robo de tuberías y cableado eléctrico.

Acusó que la respuesta de las autoridades no es oportuna, aunado a que varias calles son oscuras lo que facilita que se cometan delitos.

“Esto no solo me está pasando a mi sino a todas las personas del Centro. Los delincuentes saben que el centro está vacío en las noches y si usted anda aquí a las 3 o 4 de la mañana están todos los delincuentes por las azoteas desmantelando todo. Se han robado instalaciones eléctricas, de tuberías de agua”.

Octavio, quien tiene un negocio sobre la Avenida Francisco Madero, dijo que tuvo que colocar protecciones hasta en el tragaluz debido a que los maleantes le robaban hasta dos meses por mes.

Incluso optó por clausurar un ventanal de su local para evitar que por ahí se pudieran meter a saquear.

“Ya no vives en el centro porque no tienes agua, porque no puedes estacionar tu carro y además porque tu vida peligra porque si ellos ven que los viste a través de tu ventana reaccionan mal. Lo que queda es llamar al 911 y en lo que llegan ellos ya se fueron. Además si no los encuentran infraganti no los detienen”.

Reyes Figueroa consideró que deberían revisarse las casas abandonadas ya que es ahí donde se concentran los maleantes.

También propuso la instalación de cámaras de vigilancia en las esquinas para que la respuesta de la autoridad sea con menores tiempos.

“Es una red como de 50 personas que se reúnen en las casa abandonadas y cada vez hay más casas abandonadas. No podemos vivir así con la inseguridad, es imposible. Falta mucha vigilancia e iluminación”.

Los vecinos del primer cuadro de la ciudad de Veracruz solicitaron mayor vigilancia por parte de la Policía Municipal.

/pn/lmr