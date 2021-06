Inicia vacunación de 40 a 49 años en Veracruz Puerto

El constante chipi-chipi no impidió que los adultos de 40 a 49 años de edad acudieran a los macro-centros de vacunación , que a partir de este lunes, empezaron a inmunizar a aquellas personas cuyo apellido inicia con las primeras letras del abecedario, de la A a la G.

En la entrada del auditorio, por el lado de Díaz Mirón, justo enfrente de la Cruz Roja Mexicana, se veía el letrero con los requisitos básicos para recibir la inmunización, por supuesto que la letra del apellido era uno de ellos, pero no faltó quien se quiso adelantar, argumentando que por cuestiones de trabajo u otros compromisos no podía asistir el día que le correspondía, sin embargo, fueron atendidos amablemente.

Dentro de la jornada de vacunación, que se extiende hasta el 1 de julio, también se contempla a aquellas personas que por alguna circunstancia no pudieron ser vacunados anteriormente, por lo que podrán ir, de acuerdo a la primera letra de sus apellidos: el 29 de junio de la H a la M, el 30 de junio de la N a la S y el 1 de julio de la T a la Z.

En la calle, varios elementos de tránsito vigilaron el tráfico, que es intenso en esta arteria de la ciudad, una de las más concurridas y que por momentos se torna difícil por la llegada de vehículos con personas con alguna discapacidad física, que les impedía bajar con agilidad de las unidades.

En la banqueta también se hicieron presentes los vendedores ambulantes, no faltó el de los volos y por supuesto, el de las caretas, cubrebocas y lentes protectores, con sus ofertas especiales.

En los alrededores del emblemático auditorio, los acomodadores de autos tuvieron un día "muy bueno", como dicen ellos, pues desde temprano los "clientes" no faltaron y hasta les hizo falta espacio para acomodar más autos.

Seguramente esta lluvia de clientes se dio alrededor de los demás centros de vacunación que se instalaron en el Sedatu, en Jacarandas entre Álamo y Ciprés, en la colonia Las Amapolas 1; módulo Facultad de Medicina U.V., en Calle Agustín de Iturbide S/N, Zona Centro; módulo Club Naval, en Gral. Figueroa No. 21, col. Faros; módulo Instituto Tecnológico de Veracruz, en Miguel Ángel de Quevedo No. 2779, colonia Formando Hogar y en el módulo COBAEV Tarimoya, en la Calle Hermandad S/N esquina Antorcha, colonia Antorchista. Finalmente para los también llamados "viene, viene", no fue un día tan gris, como pintó a los veracruzanos.

