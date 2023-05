Inicia con éxito la Primera Muestra de la Cineteca de Veracruz en Cinecito y Foro Boca

Con la charla 'El cine de Veracruz' y la proyección de un largometraje internacional y cortometrajes locales, inició la Primera Muestra de la Cineteca Veracruz en Cinecito y Foro Boca.

Gustavo Vera, director de la Cineteca Veracruz y organizador del evento, abordó en la charla el movimiento de cineastas veracruzanos que reflejan la ´industria´ cinematográfica local, como comentó Mauro Falcón, director de Cinecito a Galería.

"Lo que tratamos de hacer con esta muestra es ubicarlos, que se acerquen a nosotros, podamos dialogar y sentar algunas bases para poder precisamente sentar lo que es una industria local, que es nuestro propósito a largo plazo", comentó.

Las proyecciones, que recibieron más de 30 personas en el día uno, revelaron la respuesta positiva a la muestra, la cual ya formaba parte de los proyectos de Cinecito y la Cineteca de Veracruz, y que se realiza con recursos propios con expectativas de crecimiento.

"Era importante para nosotros hacerlo y posteriormente el segundo, tercero o cuarto será de una manera más sencilla, más fluida y más abierto a la hora de hablar con los empresarios y gobierno, que estoy seguro que, cuando vean los resultados de esta primera muestra, la segunda se van a interesar", agregó Falcón.

Continuidad

La Muestra de la Cineteca de Veracruz continuará este viernes 12 con la charla 'Producir cine en el puerto' con Jaime Cruz de Barlovento Films (Veracruz) e Israel Gutiérrez de Escuincle Films (Veracruz, CDMX y Los Ángeles) en Cinecito a las 12:00 horas.

Posteriormente, a las 6 de la tarde, en Foro Boca se proyectará 'Letters from the end of the world', coproducción internacional, así como el ciclo de cortometrajes 'Ficciones de Veracruz', con cuatro proyectos locales.

Finalmente, el sábado 13 Viviana Zúñiga compartirá 'Ariles: encontrando un estilo audiovisual', en Cinecito, mientras que, en el recinto boqueño se proyectará el filme 'Cenote' de Kaori Oda, así como cinco cortos más de 'Ficciones de Veracruz', a partir de las 18:00 horas.

RESPUESTA. Las proyecciones recibieron a más de treinta personas en Foro Boca.

Invitación

El acceso a las charlas y proyecciones es libre y se invita a la ciudadanía a pasar un fin de semana disfrutando cine local e internacional.

"La gente está bastante interesada y el chiste es que vengan (...) Lo importante es que los veracruzanos, los boqueños, que tenemos este tipo de espacios y hay este tipo de eventos, vengamos, consumamos, preguntemos, dialoguemos, abramos conversación."

"Para eso es el arte, para abrir conversaciones, diálogos, a lo mejor no tan comodos pero sí son importnates para el crecimiento de una sociedad", concluyó el director de Cinecito.