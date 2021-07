Inicia campaña de vacunación SRP en Boca del Río

La Secretaría de Salud del Estado inició campaña de vacunación no Covid este jueves en instalaciones del estadio Luis ´Pirata´ de la Fuente, sobre la avenida España, del fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, aplicando dosis contra sarampión, rubéola y parotiditis (paperas).

La coordinación de vacunación universal informó que en esta Jornada de Salud se tiene una meta de aplicación de 41 mil 870 dosis de las vacunas SRP y SR para proteger a los infantes contra la sarampión, rubéola y parotiditis.

Además se brindarán servicios de Consulta Médica General, Pruebas rápidas de VIH Sida, Detección de glucosa, exploración de Cáncer de Mama y Papanicolau.

Tambien se instalará un módulo de vacunación antirrabica canina.

Lágrimas y forcejeos

La asistencia debe ser con cubrebocas y respetando la sana distancia, aunque no estaba abarrotado el módulo, si había un buen flujo de padres con hijos llegando, pasando y yéndose del sitio.

Los "¡¡No, no, no, mamá!", lloriqueos y hasta forcejeos no faltaron debajo de las carpas del módulo, los pequeños rehusados a dejarse inocular se podían ver a simple vista en alguna de las varias mesas de aplicación. Algunos incluso después de la aplicación insistían que les seguía doliendo el brazo.

