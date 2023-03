Infonavit prevé colocar 220 mil mdp en la economía nacional; 8 mil mdp en Veracruz (+Video)

Para este 2023 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene una expectativa de crecimiento de aproximadamente 150 mil créditos a nivel nacional con respecto al año anterior, destacó Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.

Aunado a lo anterior, dijo, buscan la colocación de 220 mil millones de pesos en la economía, de los cuales poco más de 8 mil millones de pesos estarían en Veracruz.

"El Infonavit ya no solamente da créditos para comprar una casa, sino también para comprar un terreno, para construir en terrenos ejidales y todo eso depende de qué tanto la gente lo necesite. Ya no es construir determinado número de viviendas como antes, si no utilizar, por ejemplo, para Veracruz 8 mil millones de pesos que van a permitir que las personas busquen lo que quieren", explicó.

Casas abandonadas

Martínez Velázquez, detalló que justo, la construcción desordenada de viviendas y las condiciones tan complicadas para entregarlas sirvieron para que fueran abandonadas sobre todo en la frontera norte del país, por lo que buscan a través de un programa recuperarlas para evitar sean vandalizadas.

"El abandono de vivienda se da mayormente en los estados del norte del país y tiene que ver con un desarrollo urbano desordenado, sin servicios y de viviendas de 27 metros cuadrados que se permitió durante las administraciones de Fox y Calderón.

"Ahora se está promoviendo una política diferente con mayores oportunidades, además de que se ha realizado un programa para la recuperación de dichas viviendas y ya se han recuperado 25 mil viviendas en el país", compartió.

Por otra parte, el director general de Infonavit subrayó que el instituto actualmente cuenta con diversos programas que buscan satisfacer las verdaderas necesidades de los derechohabientes como el crédito para la compra de terreno, pues señaló que de acuerdo a lo detectado en la Encuesta Nacional de Vivienda, la mayoría busca iniciar con un terreno propio y posteriormente construir.

Construcción en terreno propio

"Estamos avanzando para que el programa sea punta de lanza para que las familias veracruzanas puedan iniciar su vivienda a su gusto comprando su terreno. En lo que detectamos en la Encuesta Nacional de Vivienda es que hay cerca de 500 mil acciones de vivienda que se requerían en Veracruz y 400 mil tienen que ver con construir en terreno propio.

En ese sentido, agregó que únicamente solicitan que sea terrenos regulares y que cuenten con los servicios necesarios como servicio eléctrico y agua.

Finalmente, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit dio a conocer que a partir del 9 de cada mes, iniciando en marzo, estará abierta la ventanilla de responsabilidad compartida, el programa que permite a las personas cambiar su crédito de salarios mínimo a pesos.

Por lo que invitó a las 75 mil familias veracruzanas faltantes a que conviertan su crédito para evitar el aumento del saldo y la aplicación de una tasa de interés que hará que los créditos se vuelvan cada vez más caros.