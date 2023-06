¡Indignante! Vecinos de Lomas 4 en Veracruz saquearon vestigios históricos

Personas desconocidas aprovecharon la madrugada del viernes para saquear vestigios históricos en Lomas de Río Medio 4.

Clara Luz Paniagua, habitante del lugar, dijo que la gente llegó con palas y otros objetos para escarbar la tierra y llevarse piezas, incluso más grandes que las dadas a conocer de manera oficial.

“En la noche la gente estaba en la loma con picos, con palas y en motos, tenían focos y se llevaron piezas. Nosotros no se los pudimos quitar porque no somos nadie. Les dije que venía la policía, pero ni así me hicieron caso, se las llevaron. Un muchacho se encontró otra cara allá arriba pero no se la pude quitar porque la metió a su mochila. Le tomamos fotos a unas valijas que se encontraron, pero no pudimos quitarles las piezas”.

Los vecinos solicitaron vigilancia para la zona donde se han encontrado vestigios históricos debido al saqueo.

“Llevaban piezas de cazuelas y unos muchachos encontraron algo grande porque traían una mochila. Lo reportamos, pero no pusieron ninguna patrulla ni nada y al rato van a seguir”.

De acuerdo al INAH son hasta 20 años de prisión por robar este tipo de piezas y corresponderá al Departamento de Trámites y Asuntos Legales del instituto atender la situación.

/pn