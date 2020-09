Incertidumbre en legisladores ante Mesa Directiva de la Cámara Baja

Diputados federales dijeron sentir incertidumbre sobre la selección de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

El legislador panista, Carlos Valenzuela, explicó que por ley le corresponde al PRI, sin embargo, podría quedar al frente el Partido del Trabajo.

Se tiene hasta el 5 de septiembre para la toma de protesta, sin embargo, lamentó que se pretenda imponer al PT y romper los acuerdos.

"Cuando llegamos el PRI era la tercera fuerza política y por ley le corresponde encabezar estos esfuerzos. De manera artificial el PR se ha hecho de figuras que incluso son impresentables y figuras de diputados que contrastan con su proyecto de la Cuarta Transformación".

Lamentó que el PT trate de obtener un puesto que no le corresponde pues solo se atenta contra la democracia interna del Congreso de la Unión.

Por su parte la diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, recordó que al inicio de la legislatura se acordó que Morena encabezaría primero la Junta de Coordinación Política y que en esta ocasión correspondería al tricolor.

"No ayuda, no abona y el PRI no es el que está generando la polarización. En el acuerdo se estableció que Morena tendría Jucopo y Mesa Directiva y el segundo Morena y PAN y el tercer año la Mesa Directiva le corresponde al PRI".

Los diputados fueron convocados este día para discutir el tema a las 5 de la tarde y los priistas esperan lograr las dos terceras partes de la votación.

CELULARES

Es incongruente que diputados de Morena hayan promovido la compra de celulares para realizar votaciones, cuando existen niños sin recursos para tomar clases en línea, señaló el diputado federal del PAN, Carlos Venezuela.

Recordó que el argumento es que se realicen votaciones a distancia de iniciativas de reformas y puntos de acuerdo lo que fomentará el ausentismo y la falta de compromiso.

"Hay muchos legisladores veracruzanos de otros partidos políticos que se han caracterizado por no presentarse a las labores legislativas y su falta de productividad. Aún con la reforma al reglamento interno de la cámara, se requieren de 128 legisladores para que exista quorum legal para realizar las votaciones que incluya el voto a distancia de los diputados que no asistan de forma presencial".