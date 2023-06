Impuestos sobre recolección de basura “ahorca” a comerciantes de Veracruz

Grandes, medianos, pequeños o micros negocios son obligados, por el Ayuntamiento de Veracruz, a pagar un nuevo impuesto, el de servicio de recolección de basura.

La señora Teresa Gil, quién se dedica a la venta de picadas, desde hace treinta años, dijo que no sabe cómo le va a hacer ante el nuevo impuesto que exige el municipio por concepto de recolección de basura, pues su pequeño negocio apenas y cubre los gastos fijos de energía eléctrica, agua, renta y otros más, por lo que su ganancia diaria es mínima.

Los comerciantes en general, han levantado la voz ante esta nueva carga, pues todos recibieron un oficio donde se les advierte del adeudo fiscal con el Ayuntamiento y aclara que se trata de un nuevo pago, por recolección de basura que administraciones anteriores no habían implementado.

Doña Teresa, quien tiene su negocio ubicado en avenida Revillagigedo de la colonia Centro, lamenta una nueva carga económica a sus gastos.

"Ahora quieren que paguemos lo del carro de la basura y la verdad no se vale, porque no dejan trabajar con tanto pago que tenemos que hacer, ahora le agregaron esto y no se vale, porque uno apenas y saca lo necesario para comer", dijo.

El pago en cuestión deberá ser cubierto en la Dirección de Ingresos que se ubica en la avenida Zaragoza, y en un oficio firmado por el director de ingresos, Arturo Pérez, aclara que de no atender el llamado a pagar se procederá conforme al procedimiento administrativo de ejecución para exigir el pago forzoso.

Esta situación ha puesto en jaque a cientos de comerciantes, que como la señora Teresa, ya hasta están pensando en cerrar sus emprendimientos pues no les da para tanto pago.

"Saco apenas lo indispensable para mí sustento diario, y la mera verdad, pues así, mejor cierro y me pongo a trabajar, ya veremos en qué, pago casi dos mil pesos de luz bimestral y mensualmente mil cien pesos de agua porque es comercial, yo vivo para pagar agua, luz y ahorita lo que se viene", acusó.

Y es que para el municipio no importar si son grandes o chicos o si la economía se ha visto muy afectada en estos últimos años por la pandemia, la realidad es que en este momento ningún negocio está en condiciones de sumar impuestos a su ya larga lista de obligaciones fiscales.

Finalmente la señora Gil, argumentó que además debe lidiar con la inseguridad, pues la zona se ha tornado peligrosa y eso también le afecta a sus ya de por sí bajas ventas.

Fotos: Josefina Lugo/ IMAGEN DEL GOLFO.

/ct