impacta_covid_a_aseguradoras

México es un país de alta exposición de riesgos, por los temblores, huracanes y demás eventos naturales que se pueden dar en el país, sobre todo en estados como Veracruz , donde lamentablemente la cultura del seguro no está arraigada, algo que la pandemia ha venido a incentivar, pues en el último año, el sector asegurador pagó a nivel nacional 37 mil millones de pesos en seguros relacionados al Covid-19 , de esta suma el 8 por ciento se otorgó a los veracruzanos beneficiarios, y de este porcentaje más de la mitad fue para cubrir seguros de vida, lo que ayudó a disminuir el impacto a las familias.

"Por Covid, a nivel nacional se dispararon las reclamaciones por pólizas de gastos médicos mayores, con la pandemia. En la zona Oriente del país, de 500 millones de pesos que se vendieron, (25 millones de dólares), el estado de Veracruz generó 117 millones de pesos, de los cuales el 62% fue en el sector de autos, 14 % en propiedad, 11% en transportes y 5% en responsabilidad civil y líneas financieras", detalló la especialista.

Prevenir riesgos

Agregó que aún falta más trabajo de cultura de lo que llama la doble "P", prevenir y proteger, algo que determinan gracias a la ingeniería de riesgos y que les marca parámetros para detectar los sectores que más expuestos se encuentran, como las pequeñas y medianas empresas de Veracruz, conocidas como Pymes.

"Gracias a un estudio de mercado se detectó que no se aseguraban las Pymes y tomando una muestra de cinco restaurantes, tres no tenían seguro. Por tanto, haciendo una Ingeniería de riesgos y ayudando a que conozcan sus riesgos, se podrían prevenir ante eventualidades", advirtió.

Subrayó que el puerto creció 50% en su capacidad de ingreso de mercancías y esto conlleva a que se debe tener mayor precaución con los riesgos que pueden tener como: incendio, huelgas, fenómenos hidrometeorológicos y responsabilidad civil.

"Respecto al crecimiento del puerto lo que veo es que tiene muchos riesgos que algunos se pueden prevenir y otros no, como riesgos por ubicación, que son los nortes y huracanes, riesgos por incendio y riesgos por responsabilidad civil. Una vez que se han identificado los riesgos y se han empezado a gestionar es relevante la transferencia de riesgos a través del seguro, por ejemplo, una empresa puede hacer planes de contingencia ante huracanes, pero el riesgo aún sigue existiendo, el huracán es algo que no va a desaparecer, entonces se puede buscar un seguro que me proteja ante eventos hidrometeorológicos y esto pasa igual con los incendios y daños a terceros, podemos mitigar la probabilidad de ocurrencia y/o la severidad, pero siempre habrá un porcentaje de probabilidad de ocurrencia y es donde debe haber un seguro que nos proteja", concluyó.

