Hospital Infantil de Veracruz retrasa operación de menor; padre clama ayuda

El señor Alejandro Villegas Castañeda acusó que su hijo Kevin Alejandro Villegas Ramírez se encuentra a la espera de ser operado de peritonitis aguda en el Hospital Infantil de Veracruz.

La cirugía estaba programada para el sábado pero llegó el martes y no lo intervinieron. El papá del menor comentó que el 16 de mayo su hijo entró a una primera operación de apendicitis aguda pero se convirtió en peritonitis aguda. Le hicieron un lavado y le quitaron pus.

El viernes 2 de junio lo llevaron nuevamente al Hospital Infantil, donde permanece en el área pediátrica, en el Piso 6 cama 49 y desde entonces esperan que lo operen por el acceso hepático.

"El domingo me dijo un pasante que los fines de semana no hay especialista como cirujano pediátrico y por eso no lo han operado. El lunes lo iban a operar y nada".

El argumento de los médicos fue que el niño tiene la hemoglobina baja y no puede ser operado. Sin embargo, el señor acusó que no le brindan la información completa.

"Pregunté al doctor que a qué hora lo iban a operar pero me dijo que no tiene hora, que puede ser en la mañana, la tarde o la noche y eso a ver porque si llegan más personas graves al niño no lo van a operar y en realidad tiene fecha. Desde el 2 de junio tenía 760 mililitros de pus y eso ya debe haber duplicado".

Por el momento, el niño presenta fiebre y no es atendido, por lo que llamo públicamente a las autoridades del sector salud para que lo atiendan a la brevedad, ya que su organismo continúa acumulando pus.