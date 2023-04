Marco, el joven enamorado de los camiones que fue arrebatado de la vida

A Marco Antonio Vázquez Mendoza le apasionaba fabricar camiones del transporte público a tamaño escala para su propia colección, dijo su madre Perla Mendoza Joachín.

Desafortunadamente el joven de apenas 21 años de edad perdió la vida el pasado domingo 8 de abril en un violento asalto justo arriba de un urbano de la ruta Las Vegas.

Previo a cumplir 9 días de su lamentable fallecimiento, la madre del joven llegó hasta el panteón municipal de Veracruz acompañada del último urbano a tamaño escala que realizó, el camión real y carnitas, ya que era la comida favorita del Marco.

"No es justo que la vida se le haya ido a mi hijo en un ratito. Él no cumple todavía los 9 días, pero el camión del Infonavit Galas no puede otro día y aceptó venir hoy al homenaje de mi hijo. Él toda la vida estuvo enamorado de los camiones de hecho yo pensé que iba a ser chófer, sin embargo yo le dije que tenía que buscar otro oficio o profesión y para saciar su amor por el transporte empezó a elaborarlos, además de que cuando podía se iba con su padre a ruta porque él sí ha sido chófer toda la vida", compartió la madre.

Marco era rotulista, soldador y ciclista, lamentablemente el pasado domingo arribó un autobús de la ruta Las Vegas-Díaz Mirón junto a su novia con dirección a su casa.

Fue ya casi llegando a la terminal que 2 sujetos comenzaron un violento asalto arriba de la unidad; Marco Antonio de armó de valor y forcejeó con uno de los delincuentes, desafortunadamente el otro le arrebató la vida con una serie de balazos.

Pese al dolor de perder a su hijo, Perla llegó hasta el panteón donde descansan sus restos para realizarle un homenaje al que asistieron amigos, familia y el último transporte que replicó.

Con respecto al caso, Perla, indicó que no existe ningún avance, así como tampoco ha recibido ningún tipo de informe de las autoridades y mucho menos sabe algo del paradero de los responsables del asesinato.

Dado a lo anterior, agregó que será el próximo lunes 17 de abril que visitará las instalaciones de la Fiscalía para solicitar información sobre las investigaciones del homicidio de su hijo, Marco Antonio Vázquez Mendoza.

fp