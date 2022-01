EXCLUSIVA .- En la transformación de México no hay marcha atrás y se hará lo necesario para consagrar los cambios requeridos en todos los ámbitos, aseveró Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.

En visita al Corporativo Imagen del Golfo el legislador oriundo de Minatitlán destacó la realización del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica y las acciones para prevenir la delincuencia y la inseguridad, pero también para aplicar la ley incluso a los servidores públicos que se rehúsan a ello.

Noticia Relacionada Inicia con éxito Parlamento Abierto

Llamó a la ciudadanía a estar atenta a debates y propuestas en materia de reforma eléctrica, que son necesarios para evitar escenarios como los de países europeos en donde ya hay una verdadera crisis por los energéticos; y para que los mexicanos paguen menos por la electricidad que consumen.

Destacó el que los gobernadores también participen en el referido Parlamento Abierto por tratarse del tema eléctrico que es fundamental para estados como Veracruz, en donde se ubican instalaciones hidroeléctricas, varias de ellas desmanteladas, y la nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Añadió que la transformación social es otro tema fundamental, vinculado con la seguridad y destacó que no sólo se basa en atacar a la delincuencia, sino también en mirar hacia la pobreza, que puede ser caldo de cultivo para que las nuevas generaciones incurran en conductas antisociales.

"Le preguntaba a un niño, todavía no es adolescente, qué quiere ser de grande, y me decía ´quiero ser sicario´. ¿Lo metes a la cárcel? No, tienes que reorientarlo socialmente. Evidentemente a alguien que comete conductas delictivas y que forma parte de una banda y que ya está en otra dinámica, pues tienen que aplicarse cuestiones policiales", subrayó Gutiérrez Luna.

Destacó a los programas sociales, las Becas Benito Juárez, becas para discapacitados, apoyos a madres solteras y a los adultos mayores, que ayudan a generar condiciones para que los integrantes de las familias ya no estén contra la pared y para mantenerlos al margen de la delincuencia organizada.

Recalcó que esos programas son inamovibles y eso garantiza su continuidad para atender las necesidades sociales, porque no son situaciones sexenales, sino para siempre.

"Te pongo un ejemplo: el apoyo a adultos mayores, eso ya no se puede revertir, no hay manera de que alguien llegue a querer revertir eso, es algo que la sociedad acepta, que la gente ya ve como suyo, que está en la Constitución. Entonces, en la medida en que vayamos construyendo cosas en beneficio del país y que la gente así lo perciban como es lo que estamos haciendo, no hay manera de darle para atrás", puntualizó el diputado federal morenista.

EL INE NO ES OTRO PAÍS

El presidente de la Cámara de Diputados lamentó la confrontación desde el Instituto Nacional Electoral con actores políticos, y cuestionó que integrantes de ese organismo gozan de prebendas que no tienen los demás mexicanos, empezando por su presidente Lorenzo Córdova Vianello.

"Están concentrados ellos en un pleito sin entender que la sociedad demanda austeridad del ejercicio público. El INE no es otro país, es un órgano del estado mexicano que funciona con recursos públicos que vienen de los impuestos, que tienen reglas, y las reglas dicen que nadie puede ganar más que el presidente y que no pueden tener prestaciones como seguro de gastos médicos mayores.

"Veía hoy una nota en donde tienen los altos funcionarios del INE, porque también es otro tema, los de abajo no, sólo los altos funcionarios del INE tienen seguro de gastos médicos mayores triple A para atenderse en los mejores hospitales del país; eso se paga con impuestos, eso está prohibido por la ley, eso es lo que no quieren dejar. Ante esa circunstancia, todavía como árbitro, ponerse a actuar como partido político es algo inadmisible", señaló Gutiérrez Luna en alusión a Córdova Vianello.

Finalmente resaltó que sí habrá consulta de revocación del mandato, y exigió al INE que sea con todas las casillas, como señala la ley, y que recorten sus gastos que -dijo- están prohibidos por la ley.