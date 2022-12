¿Qué es la heteroagresividad? Trastorno mental detonado por pandemia

Tras la pandemia se afectó la salud mental de algunas personas, lo que hoy lleva presenciar casos de heteroagresividad, es decir, de gente que daña a otras personas, incluso sin que las conozcan, señaló la doctora Julissa del Rosario Ibáñez, con especialidad en psiquiatría.

"Son personas que han tenido un trastorno mental dormido que despertó tras el confinamiento, tras la enfermedad, y tenemos en este caso muchos trastornos como la depresión estacional que no solamente detona los suicidios sino que también llega a la heteroagresividad, es decir dañar a terceras personas", señaló.

Agregó que en invierno se presentan muchas alteraciones de la conducta, por lo que hay mucha gente con trastornos mentales.

"Desgraciadamente la pandemia que vivimos por Covid nos llevó a que las personas también tuvieran graves efectos a nivel de la salud mental y por eso estamos viendo una ola de violencia, una ola de ansiedad, de depresión, que puede incluso sacar a la persona de la realidad", indicó.

Esquizofrenia

Por ejemplo, la esquizofrenia, que es un trastorno mental, en el cual el paciente tiene síntomas y los principales son alucinaciones auditivas y visuales, tiene ideas delirantes de daño y de referencia lo que quiere decir que él puede creer que lo quieren asesinar y entonces él intenta asesinar o en otros casos, las voces que escucha le dicen que haga daño.

"Una persona esquizofrénica, sin control farmacológico o en seguimiento con un especialista de salud mental, puede descontrolarse y puede llegar a presentar un cuadro de agudización y llegar a atentar contra la vida de los demás", advirtió.

Sin embargo, señaló que también las personas que se encuentran bajo el influjo de alguna sustancia como el alcohol u otras drogas, pueden llegar a perder la realidad y provocar que la persona se ponga tan agresiva que pueden llegar a querer asesinar a otros.

Trastorno explosivo

"Hay trastornos que también se llaman de control de los impulsos y uno de ellos se conoce como trastorno explosivo intermitente, éste causa que la persona no piense lo que va a hacer y lo va a llevar a amenazar y a agredir a los demás, incluso a personas que no tienen nada que ver con él, pues en ese momento el impulso lo lleva a que él pueda dañar a quien esté frente a él", explicó.

Sin embargo, señaló que una persona esquizofrénica no es capaz de planear una agresión colectiva como sucedió recientemente en un cine de Boca del Río.

"Un esquizofrénico tiene ideas delirantes, de tipo paranoide y pueden ser bien estructuradas, pero no llegar al punto de decir voy a ir a un cine a matar a las personas, no puede llegar a planear a este grado incluso aunque tenga un trastorno de personalidad, que sea muy agresivo o estar fuera de la realidad totalmente, lo haría de forma impulsiva, no lo podría planear", manifestó.

Reiteró que el esquizofrénico actúa de forma impulsiva, al igual que una persona con trastorno de la personalidad, por falta de control de impulsos, es muy difícil que un esquizofrénico, que esté fuera de la realidad, pueda planear una acción asesina.

"En el caso de que las alucinaciones auditivas le indicaran que en determinado lugar lo están esperando para matarlo, la persona tendría una actitud muy rara, sumamente desconfiada, que sería notada de inmediato por los demás", concluyó.

