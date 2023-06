¿Hay piso parejo entre las 'corcholatas? Esto dice Noroña

No hay piso parejo en Morena señala Gerardo Fernández Noroña

Los aspirantes a la candidatura de Morena rumbo a la renovación de la Presidencia de la República no tienen piso parejo, pues desde la estructura de los gobiernos estatales se apoya a una de las precandidatas, acusó Gerardo Fernández Noroña, diputado federal con licencia.

En su visita a Veracruz para reunirse con militantes y simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo, acusó que hay favoritismo por Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, no se decidirá con dinero sino con la decisión de los ciudadanos.

"Cuando Marcelo Ebrard dice piso parejo me toca el nervio porque no es piso parejo. Se queja el que tenía la Cancillería, una plataforma. Se ha venido dando un campaña de la estructura de los gobiernos en favor de un aspirante y es lo que hemos combatido todo el tiempo y eso no es piso parejo es un atropello".

En su caso no colocará espectaculares pero llamó a los ciudadanos a colocar en su ventana un cartel con la leyenda "Noroña es Pueblo". Rechazó estar en tercer lugar, por el contrario se dijo seguro de poder ganar.

Aunque consideró que no hay piso parejo para la elección del candidato presidencial, a su parecer se ha subestimado a los ciudadanos, pues la respuesta en sus asambleas es positiva y muchos lo respaldan para que sea el candidato.

"Somos compañeros de toda la vida y ninguno de nosotros nos prestaríamos a una simulación, lo que hay es un proceso desigual de manera natural porque hay plataformas muy fuertes como la Secretaría de Gobierno y el Gobierno de la Capital y una más modesta como la mía".

En cuanto a su proyecto dijo que la corrupción del Poder Judicial es alta y se puede comprobar con el número de inocentes que se encuentran en las cárceles, sin embargo, es un tema de injusticia que debe modificarse.

Citó de ejemplo el caso de Genaro García Luna, quien a su parecer estría libre si lo hubieran juzgado en México.

Para combatir eficientemente la inseguridad en México se debe discutir con Estados Unidos que ellos son los principales consumidores de drogas en el mundo y a la par se requiere abrir un proceso de discusiónsobre la legalización que permita quitar poder económico, político y militar a los grupos del crimen organizado.

Dijo que en México hay mucho por hacer como recuperar los puertos y aeropuertos, lograr que todos coman tres veces al día, fortalecer los derechos laborables de los trabajadores, llevar justicia social, que no se haga negocio con la salud y educación, entre otros. Afirmó que garantizará la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación. Se dijo una persona transparente, honesta y que cumplirá a la gente. Finalmente sea quien sea el candidato, el movimiento ganará en 2024.

Noroña tendrá actividades esta tarde en Veracruz, sostendrá entrevistas en medios de comunicación y a las 7:00 de la noche realizará una reunión masiva en la Macroplaza del Malecón. Después de Veracruz viajara a Coatzacoalcos´s, luego a Villahermosa, Campeche, Merida, Cancún, Carrillo Puerto, Chetumal, Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

