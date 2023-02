Hartazgo en el Infonavit Buenavista, en Veracruz, por baches

¡Qué onda banda! Mis compas ruleteros siempre se quejan que las calles de Veracruz están pa llorar y a la línea justiciera no dejan de llover reportes de baches y hundimientos.

Este día acudimos a la zona norte del puerto jarocho, donde la banda del Infonavit Buenavista me comenta el pésimo estado de las calles Alicia Moreno y de Paseo Playa Linda.

Los vecinos del Buenavista señalan que la calle Alicia Moreno tienen años presentando baches, primero en el tramo de Oriente nueve a Paseo Playa Linda, donde de plano llegan algunos a dejar escombro pa rellenar tremendos huecos.

Eso sí, me platican que el Ayuntamiento se apareció el año pasado pa' bachear unos que estaban del lado de una taquería, pero a la cuadrilla de bacheo no más no vio que del otro lado de la glorieta sobre Paseo Playa Linda está un cráter que tiene más de un año.

Y es que lo que inició como un pequeño bache con el paso de un par de años ya es tremendo hueco que automovilistas esquivan, este se encuentra en Paseo Playa Linda casi esquina Alicia Moreno, a la altura de una carnicería.

Pero por si no fuera poco, más baches aparecieron este año, sobre la calle Alicia Moreno ahora de Paseo Playa Linda a Paseo del Lago y eso que aún no empieza la temporada de lluvias.

La banda del Buenavista menciona que estas calles son principales y también por ellas pasan varias líneas de camiones, por lo que piden al ayuntamiento mínimo mandarles la cuadrilla de bacheo, pero esta vez sí atender todos los baches.

Ah por cierto, los baches que taparon el año pasado en Alicia Moreno frente a una taquería y tortillería, pues que uno ya empieza a levantar el material con que fue tapado.

Bueno carnales sigan enviando sus reportes a la línea justiciera. Se me cuidan del Norte, no les vaya a caer un coco.