Habrá premios de hasta 50 mil pesos en el Medio Maratón

Tras dos años de pandemia el Medio Maratón regreso al Puerto de Veracruz y Boca del Río con su edición número 17. En él, se convocaron a todos los atletas, asociaciones y equipos nacionales y extranjeros, para participar el domingo 15 de enero.

La salida del Medio Maratón tuvo sede a las 6:30 sobre el boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura de una universidad para finalmente concluir en la pista de Atletismo de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana a las 9:30 de la mañana tras una distancia de 21,097.50 metros.

El Medio Maratón tenía como límite la participación de 4 mil corredores de las diferentes categorías que son absoluta, de 18 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años, 60 a 60 años y 70 años y más. Para todas las categorías hubo varonil y femenil.

Los premios que a llevarse los 3 primeros lugares serían desde los 3 mil hasta los 30 mil pesos con un bonus especial de $50 mil; ambas ramas, al atleta que rompa la marca del evento. Rama Varonil: 1:02:18; Impuesta por Alene Reta y Rama femenil: 1:12:00; Impuesta por María Elena Valencia.

Entre los requisitos para recibir la premiación estaba el número oficial, Identificación oficial y en caso de atletas extranjeros aval de su federación correspondiente. Copia de un estado de cuenta bancario donde figure la "CLABE de 18" dígitos para la realización de la transferencia electrónica interbancaria.

Los organizadores señalaron que en caso de que el corredor no tenga cuenta bancaria, podrá designar a un tercero para recibir la transferencia, la transferencia se efectuarán a partir del lunes 30 de enero de 2023. Finalmente y sin excepción alguna no se entregarán los premios a quienes no cumplan con los requisitos anteriores.