Habrá coordinación entre México y EE. UU. en el tema del fentanilo y armas: Ebrard (+Video)

En su visita al puerto de Veracruz, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard informó que ya llegaron a un acuerdo en la Casa Blanca y habrá coordinación con Estados Unidos respecto al tema del fentanilo y las armas.

"Fuimos a la casa blanca y se llegó a un acuerdo de 10 acciones que van desde primero, homologar de qué estamos hablando porque el presidente está hablando del fentanilo según el método Janssen y los senadores están hablando de metanfetaminas mezcladas con sales derivadas del fentanilo, son diferentes sustancias.

"Punto número dos y lo que queda claro es que los precursores que se necesitan para cocinar derivados del fentanilo y mezclarlos no se producen en México", aclaró.

Dio a conocer que, por orden presidencial, México va a crear una coordinación nacional contra el fentanilo y las armas. Consideró que pronto se dará a conocer quién lo encabezará pues dijo, depende de la Secretaría de Seguridad. Posteriormente tendrán la obligación de informar semanalmente qué cosas se logró.

Ebrard llamó a los Estadounidenses a qué más allá de culpar haya un trabajo en coordinación, pues recordó que en lo que va del siglo, México ha capturado y extraditado a Estados Unidos a numerosos distribuidores de drogas, tal es el caso de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"La DEA necesita culpa a otros. Desde luego tenemos el grave problema de la delincuencia narcotraficante, no lo negamos, pero lejos de reducirse esa violencia narcotraficante por acción de la DEA ha ocurrido lo contrario, se ha agravado.

"No niego el problema, pero no se vale que siempre México es el de la culpa. Nosotros no creamos el problema del fentanilo, el fentanilo lo autorizó la FDA. Nosotros queremos trabajar lo que no vamos a permitir es que se culpe a México de algo que no es culpa nuestra", expresó.

Finalmente invitó al senador que ha expuesto varios discursos en contra de México sobre el fentanilo a que revise los reportes de su gobierno en dónde citó "ahí dice: en Los Ángeles desmantelamos un superlaboratorio, nosotros nunca hemos visto uno en México".