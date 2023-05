Habitantes protestan en oficinas de Grupo MAS por cortes de agua (+Video)

Colonos de al menos una docena de colonias de Veracruz, representadas por el señor José Félix Aldo Pérez Hernández, acudieron este lunes a las oficinas de grupo MAS, ubicadas en Miguel Alemán, para exigir un freno a las altas tarifas de agua e intimidatorias amenazas de corte del servicio que afectan a los ciudadanos de colonias como los Predios 1,2,3 y 4, que son asentamientos irregulares.

"El problema es el de siempre con grupo MAS, cobros excesivos, cortes de agua y avisos intimidatorios, así como estos que estamos aquí mostrando; ya tenemos un censo de más de 200 personas que están en esta situación y que buscamos el diálogo con las autoridades correspondientes del grupo MÁS, por lo que venimos a tratar de dialogar con ellas", afirmó el líder.

Explicó que desde hace seis meses a la fecha están padeciendo de esta situación en donde grupo MÁS está poniendo brigadas para corte de agua.

"Con estos cortes de agua Grupo MÁS viola el 14 y el 16 constitucional, pone en riesgo la salud de los veracruzanos", aseveró.

Agregó que las colonias más afectadas son los Predios 1, 2, 3 y 4, Emiliano Zapata, Agustín Lara, Los Volcanes y El Coyol, entre otras más.

Tenemos varios problemas, uno de ellos es que nos mandan avisos intimidatorios, en donde no sabemos ni a quién se los están mandado, porque dice usuario o poseedor, el otro es la amenaza de que nos van a meter al buró de crédito, por lo tanto estos avisos están fuera de la ley, así como los cortes de agua que están realizando con lo que están provocando un problema de salud", afirmó.

Agregó que de no llegar a un diálogo, tomarán otras medidas.

"Siempre por la vía pacífica, para buscar llegar a un acuerdo con grupo MAS, ya que cobran tarifas excesivas, la gente no tiene dinero, la mayoría de estas colonias son irregularidades, no llevan el procedimiento legal y de manera imperativa están realizando estas acciones que no son las correctas", finalizó.

De igual manera dijo que se presentarán en el Ayuntamiento de Veracruz para buscar a la alcaldesa Patricia Lobeira y que determine que va a proceder.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct