Habitantes de Veracruz exigen detener instalación de Gas del Atlántico

Vecinos de la colonia Amapolas de la ciudad de Veracruz se quejaron por la construcción e instalación de una estación de gas LP de la empresa Gas del Atlántico.

Olga Oropeza Sánchez, una de las quejosas, dijo que a través de un amparo lograron que se detuviera la instalación pero exigen el retiro de la infraestructura en el terreno ubicado en avenida araucarias lote 1 entre nogal y sauce manzana 74.

"La esta denunciada, hay un amparo y está clausurada pero se escucha que la van a volver a reactivar pero no cumple con las normas. Las autoridades dicen que los permisos están dentro del reglamento pero si hay un kinder y un centro de salud no puede estar ahí. Los vecinos piden que se quite definitivamente".

Los vecinos dijeron que en ningún momento se les preguntó sobre el proyecto pero además representa un peligro, pues solo a unos pasos hay un kinder, ademas el olor a gas LP es insoportable.

"Están poniendo una gasera en un área habitada con un kinder, un centro de salud y no puede estar ahí. El atropello hacia el ciudadano es fuerte, no cambian los ya que se de gas que ya están picados, no llenan como debe ser el suministro en su totalidad, pero sobre todo el daño que se puede ocasionar porque es una bomba de tiempo está gasera".

También se quejaron de la gasera Mabarak, que opera en la calle Yañes y Cuauhtémoc, por el intenso olor a gas LP.

Acusaron que cuando se reporta una fuga de gas de los cilindros las empresas no atienden la llamada.

"Las gaseras Mabarak, Gas Nieto, Gas del Atlántico y Sony Gas deben cumplir con lo estipulado por la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente sector hidrocarburos, además vehículos de dichas empresas transportan los cilindros de gas LP muchos en mal estado con riesgo de explosión", concluyó.

