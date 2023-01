Habilitan casas para hospedar a turistas durante Fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan

Alrededor de 150 casas particulares brindarán servicio de hospedaje durante las Fiestas de La Candelaria en Tlacotalpan 2023, además de otras que son alquiladas vía aplicación, informó el alcalde Luis Medina Aguirre.

Debido a que durante estas fiestas la demanda de habitaciones rebasa al número disponible en hoteles y hostales de Tlacotalpan, muchas familias adaptan cuartos en sus casas para alquilar durante estos días.

Al respecto el alcalde de Tlacotalpan rechazó que esto represente una competencia desleal a los hoteles establecidos en el municipio.

"Realmente no es como una competencia para los hoteleros pero en caso de que fuese así, pues dónde meten los hoteleros a las demás personas, no tendríamos dónde ponerlos. Sería desleal a lo mejor si hubiese un evento donde no hay una ocupación del 100% y están estas casas disponibles".

Aseveró que la Dirección municipal de Turismo cuenta con un registro de la oferta que hay en el municipio para hospedarse, tanto de hoteles, hostales, vía Airbnb, lugares alrededor de Tlacotalpan y de personas que han manifestado pueden abrir sus casas para dar alojamiento.

Respecto a la posibilidad de ampliar la infraestructura hotelera en el municipio, reconoció que algunos empresarios han mostrado interés, sin embargo, dijo que se requiere que Tlacotalpan sea un lugar con mayor vocación turística ya que actualmente solamente durante las Fiestas de La Candelaria es cuando la demanda de habitaciones supera a las que hay.

"La intención de algunos hoteleros ha sido hacer alianzas con algunas cadenas de hoteles para poderle dar mayor proyección y hacer un mayor número de habitaciones, lógicamente tenemos que darle certeza nosotros como administración, en conjunto con el Estado y la Federación, que sea un lugar de mayor vocación turística y que tenga una ocupación no solamente en la festividad de La Candelaria.

"La intención es que nosotros podamos hacer, aunque no lo veamos visualizado en los tres años que nos quedan pero que a futuro Tlacotalpan sea un lugar de convenciones, de eventos, bodas, de paseo, incluso de descanso", dijo.

Para esta edición de las Fiestas de La Candelaria en la ciudad cuentan con alrededor de 150 casas que pueden dar alojamiento a personas, además de hoteles que ya reportan ocupación del 100 por ciento.

"Tenemos aproximadamente, son 10 hoteles, hay 4 hostales, 22 casas en renta de Airbnb y algunas casas que se están habilitando para que los familiares se puedan quedar ahí".

Medina Aguirre recordó que municipios aledaños también se ven beneficiados ya muchos turistas buscan hoteles disponibles en ciudades cercanas en un radio de 50 kilómetros de distancia.