Ha sido prioridad la salud en Cosamaloapan: alcalde

No se descarta que más municipios del estado endurezcan las restricciones de movilidad por un incremento en casos de coronavirus.

Raúl Hermida Salto, alcalde de Cosamaloapan, señaló que el 15 de enero conocerán las nuevas cifras de contagios COVID, para determinar si aumentaron luego de los festejos de fin de año, Día de Reyes y por motivo de las vacaciones.

"Nosotros estamos esperando el recuento, pasando el día 15 para conocer como estamos por las personas que llegaron de visita de otras partes, que hubo reuniones familiares y ver cuántas están contagiadas. Es verídico, contagios hay".

Afirmó que la Clínica 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en ese municipio, recibió parte de las dosis que llegaron a Veracruz, para aplicarlas al personal del sector salud que se encuentra trabajando de forma directa con pacientes COVID.

Además hay más médicos que reactivaron las consultas, pues las habían suspendido por temor a contagiarse.

A Cosamaloapan le recortaron cerca de 8 millones de pesos en rubros federales, pero además CAPUFE le otorgará 10 millones de pesos, esto es, 2 millones de pesos menos en comparación al año pasado.

Recursos para vacunas covid

Sin embargo, reiteró que el ayuntamiento se encuentra dispuesto a aportar parte del recurso que recibe para la adquisición y aplicación de vacunas COVID.

Entre la propuesta está el dejar de efectuar obras para canalizar el dinero a la atención del coronavirus.

El planteamiento debe ser aprobado por el Congreso, de lo contrario se incurriría en desvío de recursos.

"Si esta semana a mi se me pone álgida la cosa en el COVID yo tengo que actuar como ayuntamiento y comprobar los gastos y hacer lo que marca el Órgano de Fiscalización para ver como lo estamos haciendo. El año pasado dejamos de hacer carnaval, fiestas, ajustamos el gasto corriente y eso lo ahorramos para la cuestión del COVID, fueron cerca de 4 millones de pesos".

Las autoridades municipales solicitaron semanas atrás, al Gobierno Federal, 60 mil dosis de la vacuna COVID para cubrir a los habitantes del municipio.

Y es que en junio pasado Cosamaloapan fue la tercera ciudad con más contagios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

Coordinación

Admitió que la logística no será sencilla, por ello se coordinan con el sector salud estatal, IMSS e ISSSTE.

Aseguró que el personal del ayuntamiento se encuentra capacitado para apoyar en las jornadas de vacunación.

Recordó que el año pasado obtuvieron buenos resultados a través del Módulo COVID con el que atendieron cerca de mil 400 personas y otorgaron medicamentos gratuitos.

"Hicimos el recuento de que con 300 personas, entre sector salud y ayuntamiento y aparte las personas que quieran cooperar con nosotros podemos vacunar masivamente a la población de Cosamaloapan, cuando llegue la vacuna".

Llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia pues los contagios continúan, incluso los contagios son superiores a los reportados oficialmente, dado que la mayoría de personas se queda en casa y solo quienes presentan síntomas graves acuden al sector salud.

En la época álgida del coronavirus, Cosamaloapan fue incluido en tres ocasiones en los decretos del Gobierno Estatal para restringir la movilidad.

El alcalde aclaró que no se puede intervenir en las fiestas organizadas en viviendas pues se incurriría en un delito, sin embargo, hay ciudadanos que reportan constantemente los hechos solicitando la intervención de la autoridad.

"Seguir recordándole a la gente que use el cubrebocas y tiene que haber ventanas abiertas para que el virus no se quede. Esperemos que esto no continúe como va".

Este año el municipio suspenderá nuevamente su carnaval y realización de diversas fiestas para contar con recursos para atender los contagios de coronavirus.