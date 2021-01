Grupo MAS y Constructoras de Bosques de Tarimoya dejan sin agua a vecinos

En plena desesperación viven habitantes del fraccionamiento Bosques de Tarimoya 3, pues desde hace más de 15 días no cuenten con el suministro de agua potable y ni Grupo MAS, ni la constructora se hacen responsables.

Cerca de 200 habitantes de dicha unidad habitacional carecen del vital servicio, por lo cual confrontaron al personal de la empresa que mantiene la concesión para su manejo, a quienes incluso retuvieron.

Los colonos señalaron que todo se deriva de un conflicto desde hace al menos dos años entre las constructoras Coyoacán y Grupo GAL contra Grupo MAS por un adeudo estimado en más de 200 mil pesos.

Los problemas para la distribución del agua en su fraccionamiento ha sido el problema más constante por lo que han tenido que pasar, e incluso en navidad y Año Nuevo de 2019, tuvieron que pasarlos sin el servicio.

Trabajadores del Grupo MAS acudieron a dicha unidad para hablar con sus habitantes, pero terminaron retenidos con todo y sus unidades vehiculares ante la molestia de los colonos, quienes ya están hartos de tal situación.

Los habitantes manifestaron que nadie quiere hacerse cargo del problema y no les dieron ninguna fecha para poder restablecer el servicio, por lo que no descartan tomar medidas más drásticas si no se les da solución a su problema.